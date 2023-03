Anticipazioni Verissimo, colpaccio della Toffanin: fan al settimo cielo “Arriva il sex simbol del momento”

Anche oggi sabato 11 marzo 2023 alle ore 16.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo. In questa occasione, Silvia Toffanin riceverà nel suo salotto un ospite internazionale che di sicuro farà piacere alle tantissime fan appassionate di Terra Amara.

Oggi in studio su Canale 5 avremo l’onore di conoscere Ylmaz Accaia, ovvero Uğur Güneş. Ma non solo, dopo mesi di silenzio, per la prima volta dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi racconterà la sua versione dei fatti.

Anticipazioni Verissimo, arriva l’amatissimo Ylmaz da Terra Amara

Terra Amara è una delle soap turche di maggior successo trasmessa da Canale 5. La serie è amata dai telespettatori italiani per la trama avvincente e la bravura degli attori. In particolare, Uğur Güneş ha saputo conquistare il pubblico interpretando il personaggio di Yılmaz Akkaya, il grande amore di Züleyha Altun. La serie è già terminata in Turchia quindi chi ama leggere gli spoiler può tranquillamente trovarli in rete.

Uğur Güneş, noto per il suo ruolo in Terra Amara, sarà ospite della nuova puntata di Verissimo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, si aspetta che l’attore turco riveli alcuni dei segreti più attesi della serie, tra cui le anticipazioni sulla stagione ambientata a Çukurova. Ovviamente, le fan sono anche curiose di sapere alcuni aspetti della sua vita privata. Nel dettaglio vogliono sapere se è fidanzato o se nel suo cuore c’è realmente Zuleila.

Verissimo: Ilary Blasi attesa nella puntata di oggi

Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare oggi, anche Ilary Blasi, molto amica della Toffanin. In questa occasione ovviamente oltre a parlare del grande ritorno de l’isola dei famosi, sicuramente si lascerà andare a rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Totti.

Se la partecipazione della conduttrice televisiva alla puntata di Verissimo sarà confermata, potrebbe essere l’occasione giusta per parlare apertamente del suo divorzio e dei problemi che hanno portato alla fine della sua relazione con l’ex calciatore.