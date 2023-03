GF Vip, squalifica Donnamaria, altro che “panino”: spunta il video choc censurato: si scatena la bufera

La squalifica di Edoardo Donnamaria ha fatto parlare e non poco il popolo della rete. In molti infatti non sono stati d’accordo con la decisione da parte del programma nella sua eliminazione.

Infatti, in questo caso ovvero la storia del panino poco gradito da Edoardo non sembrava un reale motivo per allontanarlo dal reality. A quanto pare però il vero motivo della squalifica sarebbe un altro e molto più grave, a dimostrarlo ci sarebbe anche un video che poi vi mostreremo.

Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria l’ha combinata grossa!

Gli atteggiamenti e le parole spesso utilizzate da Edoardo nei confronti di Antonella spesso hanno fatto parlare e non poco il popolo della rete. Non solo, ad intervenire a gamba tesa anche Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi. Proprio quest’ultimo ha preso un’importante decisione nelle ultime puntate punendo severamente chiunque violi le regole.

Ormai non c’è più tolleranza da parte dei vertici Mediaset, a seguito delle tante segnalazione da parte dei telespettatori. Motivo per cui anche per la storia del panino seppur non grave Donnamaria è stato squalificato. Ma in queste ore in rete è spuntato un altro video che incastra il volto di Forum

Il video che lo incastra e che indigna!

Come si può vedere nel breve video postato su tik tok, Donnamaria si è lasciato andare ad atteggiamenti troppo spinti nei confronti di Antonella. Il ragazzo, è stato definito dagli utenti un pervertito e qualcuno gli ha consigliato anche di andare da uno specialista.

Gli atteggiamenti vanno oltre, e devono essere assolutamente censurati. Secondo molti, questo sarebbe il vero motivo per cui il ragazzo è stato squalificato. Anche perchè nonostante Antonella lo respinge, lui ci prova con insistenza.