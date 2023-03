Anticipazioni C’è posta per te, ultima puntata 11 marzo: arriva un big si Sanremo e un simpatico conduttore

Sabato 11 marzo 2023 va in onda l’ultima puntata di C’è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi conclude la sua 26esima stagione, con lo stesso successo avuto negli anni precedenti. Tra sorrisi, lacrime, emozioni, sorprese e momenti di riflessione e commozione, Queen mary si è confermata sempre lei la regina degli ascolti.

A Con lei, a chiudere in bellezza questo ciclo di serate due grandi protagonisti dello spettacolo e della musica italiana, andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

C’è posta per te anticipazioni 3 marzo: arriva Mengoni e Gerry Scotti

La puntata in onda questa sera di C’è posta per te chiuderà questa edizione del programma. Maria nel suo studio ospiterà un big di Sanremo, ovvero il cantante e vincitore Marco Mengoni. L’artista non sarà il solo ospite d’eccezione, la De Filippi riceverà anche Gerry Scotti, il presentatore di Canale 5, grande amico e collega della presentatrice.

Quest’ultimo proprio nei giorni in cui è venuto a mancare Costanzo, le è stato molto vicino. Infatti lo abbiamo visto in diverse riprese sia nella camera ardente che ai funerali. Dopo Tiziano Ferro e il cast di Mare Fuori 3, dunque, C’è posta per te termina con altri due grandi ospiti. Dalla prossima settimana Maria De Filippi sarà impegnata al timone del serale di Amici che partirà sabato 18 marzo 2023.Ma quali saranno invece le storie?

Anticipazioni, i prossimi impegni di Maria de Filippi

In questi giorni sono state le voci in cui si diceva che Maria avrebbe lasciato la televisione. Nei giorni successivi alla morte di Maurizio Costanzo, si è parlato di un possibile suo addio alla tv .Ma la conduttrice, la cui forza d’animo è una delle caratteristiche da sempre più note al grande pubblico, non aveva tardato a tornare sul piccolo schermo.

“Riprendo a lavorare perché è così che mi hanno insegnato”, aveva detto, ringraziando i fan per la vicinanza mostrata in seguito al doloroso lutto. “È molto dura senza Maurizio. Però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”, aveva fatto sapere.

Un ritorno difficile ma purtroppo indispensabile. Tra i prossimi appuntamenti che la vedranno protagonista, passata l’ultima puntata di C’è posta per te, si partirà subito con Amici – il serale.