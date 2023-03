Duro sfogo di Chiara Ferragni: finalmente parla della crisi e di tutto ciò che è successo dopo Sanremo

In queste ore, Chiara Ferragni ha deciso di fare uno sfogo su Instagram in cui, finalmente, si è aperta con tutti i suoi fan in merito a quanto accaduto negli ultimi mesi. La ragazza ha spiegato quello che è successo durante e dopo il Festival di Sanremo 2023.

Anche se Fedez non è mai stato nominato in maniera esplicita, i riferimenti a lui sono stati comunque palesi. L’influencer ha rivelato di aver vissuto un momento molto buio, soprattutto dal punto di vista familiare e psicologico. Vediamo cosa ha rivelato.

Il toccante sfogo di Chiara Ferragni su Instagram

Chiara Ferragni ha avuto uno sfogo su Instagram in cui si è voluta aprire con i suoi fan e rompere il silenzio su tutto quello che è accaduto in questo periodo. Per settimane si è vociferato di una crisi tra la donna e Fedez, cosa poi smentita qualche giorno fa dal rapper. Adesso, però, ci ha pensato lei ad entrare più nel vivo della faccenda. A tal proposito, Chiara ha ammesso di essersi trovata catapultata in un momento decisamente buio della sua vita.

Partecipare al Festival di Sanremo è stata un’esperienza bella, emozionante, ma anche estremamente dura. La paura di essere giudicate, di non essere all’altezza e di deludere le persone che ti circondano sono le emozioni che hanno predominato in Chiara. Proprio per tale ragione, la ragazza si è rinchiusa in se stessa, circondata solamente dalla vicinanza delle persone care.

Come vanno adesso le cose per i Ferragnez

Nel corso del suo sfogo, Chiara Ferragni ha anche detto di essere spesso scoppiata a piangere da sola, senza farsi vedere da nessuno. Questo è un suo modo per sfogarsi e per liberarsi di alcune sofferenze. Naturalmente, però, questo periodo così buio è stato alleggerito anche dalla presenza delle persone care, che sono state vicine a tutta la famiglia.

Chiara ha svelato che tutta la sua famiglia ha vissuto un momento buio e tutto sembrava dipendere da lei. Proprio per tale motivo, la Ferragni ha trovato la forza in se stessa di rialzarsi e di andare avanti, sia nella vita privata sia in quella professionale. Adesso le cose sembrano andare decisamente meglio, proprio per questo ha deciso di rompere il silenzio sui social sulla faccenda. I fan, chiaramente, sono accorsi per supportarla e mostrare tutto il loro affetto.