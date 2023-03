C’è posta per te, cosa indosserà Maria De Filippi per l’ultima puntata? Foto e dettagli

Stasera 11 marzo 2023, va in onda l’ultimo appuntamento con C’è posta per te . Si tratta della prima puntata dopo la morte di Maurizio Costanzo. Tra gli ospiti Marco Mengoni, reduce dal trionfo a Sanremo, e il collega e amico Gerry Scotti.

Il popolare programma, quindi, dopo un’altra stagione di ascolti record, si conclude per fare posto all’altra trasmissione di successo della De Filippi, Amici, al via sabato 18 marzo in prima serata. Ma cosa indosserà stasera Queen Mary?

C’è posta per te: svelato in anteprima il look di Maria De Filippi

Come in ogni appuntamento, Maria De Filippi ha sempre lasciato i telespettatori di stucco. La conduttrice televisiva almeno per C’è posta per te, sceglie sempre tailler di gran classe o tubini che mettono in risalto la sua perfetta forma fisica. Che siano di colore chiaro o scuro, Quenn Mary riesce sempre a stupire. Possiamo già dirvi che farà lo stesso stasera, in quanto per chiudere questa stagione da record ha scelto ancora una volta un look deciso e sofisticato.

Si tratta di un capo sobrio come quelli indossati nelle passate registrazioni, accompagnato da tacchi alti. Anche se quando vuole optare per la comodità, la padrona di casa è solita sostituire le amate décolleté con scarpe da ginnastica.

Quello di stasera sarà un look total black. Infatti, ha scelto di indossare un tubino a maniche corte con scollo rotondo, lungo fin sopra al ginocchio. Nere anche le scarpe: un paio di décolleté nere firmate Gianvito Rossi. Con questo outfit, Maria ha scelto di salutare il suo amatissimo pubblico.

Anticipazioni, attesi grandi ospiti e tante storie

Stasera Maria De Filippi torna con il suo people show e saluterà i suoi affezionati, almeno pr questa stagione. Tanti ospiti, tante storie e soprattutto tanta emozione nel corso della puntata. Ormai siamo abituati a ridere, a scherzare ma anche a commuoverci con le storie che ci racconta. Gli spoiler ci fanno sapere che in questo appuntamento non mancheranno tradimenti, che sono quelli che di più piacciono al pubblico. Insomma, non ci resta altro che attendere le 21.40.