Chi ha vinto The Voice Kids? Vittoria assolutamente meritata

Ieri sera è finita la terza edizione di The Voice Kids. Antonella Clerici come sempre è riuscita a conquistare tutti con il suo suo programma. Dopo la fine di The Voice Senior, la presentatrice è subito partita con la versione per i bimbi che possiamo dire è stata un successone.

Una puntata ricca di emozioni ma anche di grandi talenti che ancora una volta sono riusciti a tenere incollati al teleschermo milioni di spettatori. Ma chi ha vinto la gara?

Chi ha vinto The Voice Kids?

Durante la serata, i 12 giovani finalisti, tre per ogni coach, si sono esibiti cantando i brani assegnati loro dai rispettivi giudici. Alla fine, i coach hanno scelto di portare alla finalissima solo uno dei loro artisti, riducendo i contendenti a soli quattro: Melissa Agliottone (Team Loredana Bertè), Ranya Moufidi (Team Clementino), Ilary Alaimo (Team Gigi D’Alessio) e Ginevra Dabalà (Team Ricchi e Poveri).

Insomma, un quartetto tutto al femminile. Durante l’ultima fase della puntata, le quattro super finaliste hanno cantato le loro canzoni più rappresentative per convincere il pubblico in studio a fare ottenere loro il primo posto. La vittoria alla fine è stata assegnata a Melissa Agliottone, con grande merito.

Chi è Melissa, la giovane bimba che ha vinto The Voice Kids

La piccola Melissa ha 12 anni e viene da Sant’Elpio a Mare nela provincia di Fermo. Fin da piccola amante della musica, ha iniziato a studiarla. Nel corso della serata si è esibita due brani: prima “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, e poi, per giocarsi la vittoria, “Falling” di Alicia Keys con una performance piano e voce.

La sua incredibile voce e la maturità con cui si è esibita hanno lasciato tutti a bocca aperta, tanto che tutti hanno fatto fatica a credere che tale voce fosse solo di una piccola bambina. Per questo, la sua vittoria è stata più che meritata. Infatti, ad ogni brano è riuscita ad emozionare tutti…