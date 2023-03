Maria De Filippi in lutto ad Amici: cosa non è passato inosservato da casa

Oggi, 12 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di “Amici” prima del serale. Questa puntata è particolarmente significativa per un motivo importante: si tratta infatti della prima puntata in cui Maria De Filippi è tornata a lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Come in molti sanno la puntata è stata registrata il 3 marzo, quasi una settimana dopo la morte del giornalista. Ma come è apparsa Maria? Ecco cosa non è passato inosservato ai fan

Amici, Maria De Filippi è tornata: un particolare non passa inosservato

Maria appena entrata in studio ‘è stata accolta con urla e applausi del pubblico e degli allievi, tutti in piedi per lei. La prima frase che ha pronunciato prima di iniziare la puntata è stata: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”.

I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio in particolare, ovvero la voce rotta dall’emozione della presentatrice. Poche volte la presentatrice si è commossa in tv, motivo per cui oggi questo piccolo particolare non è passato inosservato.

Inoltre, l’abbigliamento, Maria che di solito veste colorata oggi ha scelto un look jeans e magliettina nera, come segno ancora di lutto.

L’affetto del pubblico e l’ammirazione per Maria

La conduttrice appena iniziata la puntata è stata sommersa di messaggi di elogio e affetto sui social, con molti che hanno espresso la loro ammirazione per la sua grande professionalità e forza. Nonostante l’evidente commozione che non è passata inosservata, la presentatrice ha potato avanti la puntata con la sua professionalità che da sempre la contraddistingue.. “Tanta stima per la forza e la professionalità di Maria”, ha scritto un utente su Twitter.

E ancora: “Vi prego fatemi abbracciare Maria, io non posso vederla cosi”, questi solo alcuni dei messaggi che hanno riempito la pagina ufficiale di Amici. Infine, in tanti hanno pure notato che Maria è stata accolta con applausi e urla a differenza di quanto si aveva letto sui social.