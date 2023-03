Al GF Vip7 era già tutto deciso, parla ex vippona: “Edoardo Donnamaria solo un caprio espiatorio”

In una recente intervista a parlare è stata un ex vippona che nella casa si è fatta notare tantissimo. Si tratta di Dana Saber che in un nuovo colloquio ha svelato altri retroscena sul reality che nei prossimi giorni faranno tremare e non poco il programma.

Dana Saber contro il GF Vip e la produzione: dichiarazioni allarmanti

Dana ha fatto delle rivelazioni allarmanti su strategie nella casa del Grande Fratello Vip ma anche sugli autori stessi.

La modella ha parlato dell’eliminazione di Edoardo Donnamaria, specificando che è stato lui a pagare la peggio parte per tutti. A volte i suoi modi sono sbagliati, ha dichiarato Dana, ma non crede che abbia esagerato con Antonella. Se davvero fosse stato così sarebbe stato prorpio la Fiordalisi a chiedere agli autori di intervenire. Insomma, secondo la Saber Edoardo ha pagato per colpa di tutti.

L’ex Vippona ha continuato dicendo che dalla sua esperienza in casa ha capito che da parte della produzione ci sono delle preferenze. Nello specifico la regia pare sia più affezionata a dei vipponi. Motivo per cui sulla storia del Van- gate, nessuno ha pagato gravi conseguenze. D’altronde, ha fatto sapere sempre la Saber che il fatto di staccare i microfoni era una cosa che accadeva da sempre.

Edoardo Donnamaria ha pagato per tutti

C’è da precisare che non è la prima volta che Dana si scaglia contro il reality di Signorini. La modella si è raccontata come un fiume in piena, svelando anche che i ragazzi si mettono d’accordo sulle nomination di nascosto, e spesso lo avrebbero fatto proprio nel van. Insomma, la Saber ha una convinzione, Edoardo è stato solo il caprio espiatorio e ha pagato per tutti.

Le regole venivano contravvenute spesso in Casa, ma finora nessuno aveva mai detto nulla. Come mai tirarlo fuori solo ora? E perchè far pagare solo uno? Il mistero di quest’anno del GF Vip rimarrà irrisolto.