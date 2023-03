Domenica In, ospite “stonato e ubriaco”, cala il gelo totale: Mara in difficoltà

Anche oggi 12 marzo è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. A quanto pare, c’è stato un momento di grande imbarazzo in studio, dopo la presentazione di un ospite. Tutto è partito quando Maria Venier ha annunciato Milly Carlucci ospitando una gustosa anteprima del Cantante mascherato, lo show di grande successo che sta per tornare in onda sulla stessa rete.

Nel salotto di Zia Mara ha fatto il suo ingresso un cantante misterioso, con la maschera di una volpe. Prendendo il microfono e con voce filtrata da un vocoder inizia a intonare Azzurro, il classico di Paolo Conte diventato una sorta di vero e proprio inno nazionale. Ecco però che all’improvviso è calato il gelo!

Domenica In, gelo e imbarazzo per l’ospite “ubriaco”

La performance del cantante mascherato non è stata per niente simpatica e divertente. Anzi, possiamo dire che non si è mai vista una performances peggiore in tv. Stonatissima, tanto da sembrare ubriaca, insomma, come se si stesse esibendo uno qualsiasi al karaoke a tarda notte.

Inutile dire anche la reazione di Milly Carlucci, di Serena Bortone, fino a Francesco Facchinetti, che davanti a tanto scempio sono rimasti praticamente impietriti. I presenti si guardavano attorno e più volte hanno spalancato gli occhi, incerti se applaudire o chiudersi le orecchie. Espressioni insomma da panico, mentre la venire, anche lei in totale imbarazzo ha riso per tutto il tempo fino alle lacrime.

Chi c’era dietro la maschera da volpe?

Ovviamente, la più grande curiosità per i presenti era capire chi si nascondeva dietro la maschera da volte. Ma non solo, tutti volevano conoscere la vera identità del personaggio che si è esibito così drasticamente.

Ebbene, terminata la performances degli orrori dietro la maschera da volpe Katia Ricciarelli, cantante lirica e voce tra le più belle dell’opera italiana. L’ex moglie di Pippo Baudo ad un certo punto ha tirato un sospiro di sollievo, respirando, e lo tirano anche i telespettatori: ma fortunatamente era tutto solo uno scherzo.