Preoccupazione per Edoardo Donnamaria, ricoverato in ospedale con flebo e lacci: cosa è successo

Ore di ansia e preoccupazione per Edoardo Donnamaria che è apparso in una foto postata dal padre su un lettino di ospedale.

Dopo essere stato squalificato dal “Grande Fratello Vip” nella puntata del 9 marzo, l’ex vippone si è mostrato molto poco pubblicamente e non ha ancora ripreso in mano i suoi profili social. Questo è stato già il primo campanello di allarme da parte dei fan che non si spiegavano il motivo.

Edoardo Donnamaria ricoverato al PS

Negli ultimi giorni, ha solamente rilasciato un’intervista a “Rtl 102.5” ed è apparso in alcune foto pubblicate da amici e parenti. Oggi 12 marzo, a distanza di 3 giorni dalla sua uscita dalla Casa, il padre del volto di “Forum”, Vincenzo Donnamaria,ha raccontato come realmente stanno le cose.

Nella fotografia in questione Edoardo si trova sdraiato su un lettino dell’ospedale, con un pantalone della tuta e senza maglia. In alto a sinistra si vede una flebo, mentre Edoardo ha in mano un laccio emostatico. Per tranquillizzare il fandom del figlio, Vincenzo ha scritto: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”.

Cosa è successo a l’ex vippone?

Al momento non sono ancora chiari i motivi del ricovero di Edoardo. Quel che è certo però è che sta bene e le sue condizioni non sono affatto preoccupanti. Molto probabilmente il fidanzato di Antonella dopo mesi di chiusura si è un pò riabilitato e quindi ad oggi sta facendo solo dei semplici accertamenti.

Insomma, Edoardo sarà probabilmente stato prosciugato di tutte le sue forze. Tuttavia, neanche le parole del padre dell’ex vippone hanno saputo rassicurare i fan dei “Donnalisi” che stanno chiedendo a gran voce cosa realmente è accaduto ad Edoardo. Insomma, al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.