Uomini e donne anticipazioni, Gemma smascherata da Silvio: “avevano ragione…”

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella avvenuta lunedì 6 marzo 2023, nel trono over si è tornati a parlare della frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio, che è arrivato col preciso proposito di farle perdere la testa.

I due si stanno frequentando e dalle anticipazioni riguardanti le scorse registrazioni quelle in onda in questi giorni, sappiamo che la loro conoscenza procede al meglio e che addirittura durante un’uscita Gemma e Silvio si sono baciati in modo appassionato. Ma cosa è accaduto dopo?

Uomini e donne, Silvio smaschera Gemma

Le anticipazioni ci fanno sapere che Gemma inizierà a lamentarsi degli atteggiamenti del cavaliere. Nel dettaglio l’uomo pare sia un pò troppo volgare con la dama, sia con i termini che nei modi di fare. La Galgani si ritiene una donna romantica mentre il cavaliere pare sia concentrato di più sul lato fisico e sessuale.

Insomma, proposte piccanti che l’hanno lasciata a dir poco basita. A questo punto Gemma sarà messa con le spalle al muro da Silvio e dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali le hanno chiesto come mai continuasse a scansare Silvio, mentre in passato è sempre stata lei quella più propensa a passare al lato fisico della conoscenza.

L’uomo ha fatto presente che invece con lui la Galgani è quasi schifata, come se lui non gli piacesse, e probabilmente è proprio così. Ma allora, come mai continua a tenerlo e a frequentarlo?

Gemma Galgani, messa in dubbio la sua buona fede

Gemma Galgani fa parte del parterre di Uomini e donne da diversi anni. C’ è da dire che nell’ultimo periodo però sono in tanti a non credere più alla buona fede della donna. Nel dettaglio in molti non si spiegano come mai non riesce a trovare un uomo e soprattutto perchè trova sempre difetti negli altri. Ora che c’è una persona che le da importanza e le fa capire di avere una forte attrazione fisica, lei si tira indietro. Cosa nasconde?