GF Vip 7: adesso Pier Silvio è stufo. Rivoluzione totale nel programma

Come in molti avranno notato, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, gli eliminati e gli squalificati, non erano più presenti in studio. Qualcuno ha notato anche l’assenza di Pamela Prati o Carmen Russo, “coreografa” dei balletti finali.

C’erano solo due sgabelli su cui sedevano Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti. Questo provvedimento è stato preso dopo che Piersilvio Berlusconi ha attuato una sorta di “rivoluzione”, bandendo dal programma parolacce, atteggiamenti poco consoni ad un programma, volgarità e tanto altro. La domanda che però tutti si chiedono è perchè a fare le spese sono stati anche i vipponi già fuori

Grande Fratello Vip: la decisione di Pier Silvio

Dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di intervenire in prima persona su quello cheè accaduto in casa ha deciso di prendere seri provvedimenti. Infatti, oltre ad imporre alcune regole rigide ai ragazzi ha anche cancellato la replica delle dirette sia su La 5 che Mediaset exstra. Inoltre, come in molti hanno notato nell’ultima puntata molti vipponi erano assenti in studio e solo oggi è stato svelato il motivo.

I concorrenti eliminati non sono più presenti in studio per evitare dinamiche deleterie e non alimentare così scontri dai toni troppo accesi e maleducati con accuse reciproche. Basti pensare al caso più plateale e più recente, ovvero il faccia a faccia tra Giaele e Cristina Quaranta.

Le due si sono scontrate in maniera molto accesa, alzando i toni ed insultandosi, cosa che a Pier Silvio non è affatto piaciuto. Infine, proprio sulla questione è intervenuta anche Carmen Russo che ha svelato che anche lei ne ha pagato le spese.

Anticipazioni: cosa succederà stasera

Stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ovviamente ci saranno tante sorprese e novità per quei pochi vipponi rimasti in casa, in attesa della finale. C’è molto mistero sulla sorte di Daniele, il ragazzo proprio come è successo a Donnamaria potrebbe essere squalificato.