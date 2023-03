Tina Cipollari brutta frase contro Gemma Galgani: web in protesta, arriva punizione? (FOTO)

In queste ore, Tina Cipollari si è resa protagonista di una frase alquanto velenosa contro Gemma Galgani. La donna dice sempre che, una volta uscita da Uomini e Donne, non è solita pensare ai protagonisti del dating show pomeridiano.

Ebbene, a quanto pare la verità non è esattamente questa. Tina, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories rivolta alla sua storica e acerrima nemica, la dama torinese. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto di cos’ pesante.

La stoccata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Tina Cipollari ha lanciato una stoccata molto dura contro Gemma Galgani. L’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una vignetta, in cui è presente una coppia di persone anziane, le quale sono intente a trovare un modo per spaventare gli uccelli e allontanarli dai loro terreni e coltivazioni. Ebbene, la donna ha la brillante idea di porre uno spaventapasseri con il volto di Gemma Galgani.

Il marito della signora presente nella vignetta chiede alla donna se davvero quell’immagine fosse in grado di spaventare gli uccelli. Ebbene, la dama risponde che sicuramente funzionerà poiché in televisione ne ha spaventati tantissimi. La frecciatina piccante e piccata di Tina non è passata certamente inosservata. In molti, infatti, l’hanno condivisa e commentata. (Continua dopo la foto)

Tina esagerata, ridimensionamento per Uomini e Donne?

Tra i vari commenti c’è chi ha sorriso alla stoccata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani. Altri, invece, si sono mostrati piuttosto indignati e ne hanno approfittato per sollevare una polemica. Nello specifico, c’è chi reputa gli interventi di Tina un po’ troppo eccessivi. Ne è un esempio il modo in cui nella scorsa puntata ha trattato Aurora. A tal riguardo, infatti, disse all’esponente del parterre femminile di Uomini e Donne di essere una pessima persona e di fare schifo.

Queste parole son state reputate un po’ troppo forti. In certe circostanze, infatti, Tina perde il controllo e questa non è certamente una cosa positiva. Proprio per questo, ci sarebbe bisogno di una modifica anche nel talk show pomeridiano. Dopo il ridimensionamento del GF Vip, Pier Silvio Berlusconi deciderà di intervenire anche sul programma di Maria De Filippi per aggiustare il tiro e rendere i contenuti un po’ più pacati e tranquilli? Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle conseguenze per i gesti e le parole di Tina.