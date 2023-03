Edoardo Tavassi fidanzato da 12 anni? Spunta un clamoroso retroscena sul concorrente del GF Vip

In queste ore, un concorrente del GF Vip è finito nel mirino dell’opinione pubblica. La persona in questione è Edoardo Tavassi, il quale potrebbe essere fidanzato al di fuori del programma.

Questa non è la prima volta che trapela un’indiscrezione simile sul suo conto. Ad ogni modo, stavolta sono stati aggiunti dei dettagli piuttosto interessanti sulla faccenda. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le strane dichiarazioni di Edoardo Tavassi al GF Vip

Nell’ultimo periodo, dopo le strigliate di Alfonso Signorini e i provvedimenti presi contro alcuni concorrenti, il clima nella casa del GF Vip sembra particolarmente disteso. Tutti vanno d’accordo con tutti, non ci sono più schieramenti, liti accese e scontri improvvisi e spesso privi di senso. Ebbene, proprio in questo clima cos’ conviviale, Edoardo Tavassi ha fatto delle confessioni che hanno spinto molti a credere che, in realtà sia fidanzato al di fuori.

Nello specifico, chiacchierando con alcuni compagni d’avventura, il concorrente ha parlato molto di una persona a lui molto cara, ovvero, la sua “amica” Lucia. Nel parlarne, però, il protagonista ha usato frasi e termini che non sono passati inosservati. In particolare, ha addirittura paragonato la donna al marito di Milena Miconi. In casa sono rimasti tutti basiti, specie per il fatto che tali confessioni siano state fatte lontano dagli occhi e dalle orecchie di Micol Incorvaia.

Edoardo è fidanzato? Chieste indagini sul caso

Moltissimi telespettatori del GF Vip, dunque, hanno cominciato a maturare il sospetto secondo cui Edoardo Tavassi sia, in realtà, fidanzato al di fuori del programma. Si parla, addirittura, di una relazione che durerebbe, tra alti e bassi, da più di 12 anni. La questione è stata segnalata anche all’attenzione dell’influencer Deianira Marzano, a cui è stato chiesto di indagare un po’ di più sulla faccenda.

Almeno per il momento, però, l’informata di gossip non ha fatto altre rivelazioni sulla faccenda. Per il momento, infatti, queste sono le uniche informazioni che si conoscono e non ci sono prove concrete che possano testimoniare il fatto che Edoardo sia fidanzato. La cosa più opportuna, però, sarebbe quella di chiedere al giovane di parlare liberamente di questa donna, in modo da vedere che cosa direbbe e, soprattutto, come reagirebbe Micol Incorvaia. Questo chiarimento avverrà? Non resta che attendere la puntata di stasera del GF Vip per scoprirlo.