Antonella Fiordelisi esagera con gli slip di Donnamaria, concorrenti del GF Vip schifati

Da quando Edoardo Donnamaria è stato squalificato dalla casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha cominciato a comportarsi in maniera strana, specie per una cosa legata agli slip dell’ex gieffino. La giovane sta sentendo tantissimo la mancanza del suo fidanzato e, per questo, sta inventando una serie di metodi per cercare di superare questo momento.

Stranamente, tutti i compagni d’avventura sembrano molto propensi a coccolare la giovane e a starle accanto, mentre fino a poco tempo fa tutti si accusavano e “scannavano” reciprocamente. Ad ogni modo, nelle ultime ore è accaduto un fatto davvero esagerato, che ha nauseato tutti i concorrenti.

Il gesto di Antonella Fiordelisi con gli slip di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi sta soffrendo a causa dell’assenza di Edoardo Donnamaria, pertanto, ha deciso di custodire gelosamente alcuni sui oggetti, tra cui degli slip. In particolare, la giovane ha attaccato una foto di Edo sulla testiera del letto e, sia prima di andare a dormire, sia appena sveglia, bacia l’immagine tipo santino. Ad un certo punto, però, la ragazza ha iniziato anche ad indossare gli indumenti di Donnamaria, perfino quelli intimi.

Il fondo, però, si è toccato nel corso della giornata di ieri, quando Antonella ha preso uno slip di Edoardo ed ha cominciato ad utilizzarlo quasi come fosse una reliquia. Nello specifico, la ragazza si trovava in giardino con gli altri coinquilini, tra cui Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Improvvisamente, poi, ha preso lo slip del suo fidanzato ed ha cominciato ad odorarlo e a metterlo sul viso.

Tavassi e Onestini schifati al GF Vip

I compagni d’avventura di Antonella Fiordelisi sono rimasti alquanto nauseati dalla scena in cui la donna odorava gli slip sporchi di Edoardo Donnamaria. Tavassi, ad esempio, ha detto che fosse una cosa alquanto schifosa, anche perché ormai quell’indumento avesse un cattivo odore. Anche Onestini è apparso piuttosto “provato” dalla scena, sta di fatto che ha detto che sarebbe il caso di lavare le mutande di Edoardo.

Antonella, però, non ne ha voluto sapere. La ragazza ha detto che non avrebbe mai lavato quell’indumento in quanto odorandolo sente un po’ meno la mancanza del suo fidanzato. Quest’ultimo, intanto, sta cercando di accorciare la distanza tra lui e la sua fidanzata andando fuori la casa del GF Vip con un megafono per gridarle quanto gli manchi.