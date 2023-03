Cosa è successo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo il GF Vip? Piovono stoccate (FOTO)

Davide Donadei è uscito dalla casa del GF Vip e, dopo poco tempo, ne ha approfittato per mandare una stoccata alla sua ex Chiara Rabbi. Quest’ultima è intervenuta in più occasioni durante la partecipazione del giovane al reality show.

Proprio per tale motivo, nel momento in cui è uscito dal programma, Davide ne ha approfittato per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Il risultato, però, non è stato altro che una serie di frecciatine velenose tra lui e la sua ex. Vediamo cosa è successo.

La stoccata di Davide contro Chiara dopo il GF Vip

In questi giorni, Davide Donadei ha ripreso possesso del suo account Instagram e ne ha approfittato per lanciare qualche stoccata alla ex Chiara Rabbi. Nello specifico, il ragazzo non ha mai fatto in maniera esplicita il nome della sua ex. Tuttavia, da quello che ha scritto si è evinto perfettamente che fosse lei la destinataria dei suoi attacchi. In particolare, Davide ha detto che per “certe persone” è facile sputare veleno su altri, inventando fandonie, pur di ottenere qualche click in più.

Al giorno d’oggi, purtroppo, si va molto avanti in questo modo, pertanto, ne comprende perfettamente il senso di tale strategia. Ad ogni modo, il ragazzo ci ha tenuto a spiegare di essere consapevole di essere buono, tuttavia, non è stupido. Pertanto, sa perfettamente come stiano le cose. Dopo aver pubblicato questo post alquanto velenoso, poi, è arrivata anche una sorta di replica da parte di Chiara. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)

La Rabbi replica a Donadei

Davide Donadei ha pubblicato una stoccata molto probabilmente riferita a Chiara Rabbi. La ragazza, dal canto suo, non ha esitato a replicare. Anche lei ha preferito adoperare un comportamento piuttosto velato e criptico, senza mai fare riferimenti espliciti al suo ex. Nello specifico, la giovane ha scritto che ci sono persone che preferiscono rispondere a delle accuse mettendo in pratica un elegante silenzio.

Esso non è sintomo del fatto che non si sappia cosa dire, bensì, è finalizzato a dimostrare superiorità di fronte a certe situazioni. Insomma, a quanto pare, una volta terminato il GF Vip, tra Chiara e Davide non c’è stato alcun incontro o possibilità di confronto e chiarimento. I due, infatti, si stanno limitando solamente a lanciarsi delle velenose stoccate sui social. Ci sarà qualche cambiamento in futuro? Vedremo.