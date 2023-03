Grande Fratello Vip, situazione allarmante in Casa: “autori invitati a bloccare tutto”.

Costa sta accadendo quest’anno nella Casa del Grande Fratello Vip? Sembra che davvero si siano superati tutti i limiti di sopportazione sia da parte dei telespettatori, ma anche da parte di Signorini e lo stesso Pier Silvio Berlusconi. In queste ore, a proposito del programma e dei provvedimenti presi, sono emersi nuovi retroscena inquietanti sui ragazzi che se confermati metterebbero a serio rischio il futuro del GF Vip stesso.

Qualcosa di grave è capitato di recente al Grande Fratello Vip 7. Anche perché quando un editore, in questo caso Mediaset, costringe un programma in onda sulle sue reti a virare e a mettere regole ferree, è facile intendere che determinate situazioni sono andate storte. Dagospia, ora, rivela un retroscena che, se dovesse essere confermato, getterebbe ulteriori ombre sulla gestione del reality show di Canale Cinque.

GF Vip sotto accusa: gli autori hanno ignorato tutto

Come riferisce Dagospia, sembra che la psicologa che segue i ragazzi nella Casa abbia lanciato un vero allarme alla produzione già tempo fa, sulla stabilità mentale dei concorrenti. Nel dettaglio la dottoressa avrebbe invitato chi di dovere a non sottovalutare alcuni atteggiamenti dei giovani all’interno del programma, invitato la regia a prendere provvedimenti.

Un consiglio che è stato totalmente ignorato… Infatti, alla fine si sa poi come è finita: volgarità a non finire, persone squalificate, ramanzine poco coerenti e drastico cambio diretto per quel che riguarda i toni. Come riferisce il giornalista, a questo punto, visto quanto successo, la produzione del GF Vip non sarebbe affatto tranquilla ad oggi.

Il programma è a rischio?

La persona che ha deciso di parlare e che è ben informata sui fatti ha dichiarato che quello che è accaduto in casa è assolutamente da condannare. “Ci sono stati atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione.

In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni”.

Quel che adesso preoccupa i fan del programma è che visto l’accaduto per il prossimo anno potrebbero esserci gravi conseguenze, ad esempio qualcuno teme che il reality non andrà in onda…