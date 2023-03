Heather Parisi, Carabinieri a Belve: “Paga”, è caos nello studio televisivo

Colpo di scena senza precedenti per Heater Parisi. La cantante e ballerina arrivata nel Bel paese per una vacanza a Cortina e un’ospitata a Belve, si è ritrovata alla fine una bella sorpresina.

La show girl da anni residente a Hong Kong, è stata costretta, come riporta l’Adnkronos, a sborsare una “somma ingente” come risarcimento di una condanna per diffamazione, dopo essere stata raggiunta dall’ufficiale giudiziario in uno studio televisivo.

Heter Parisi torna in Italia ma viene bloccata dalla Polizia in uno studio televisivo

A rivelare quanto accaduto il manager Lucio Presta che con un lungo post ha descritto cosa è accaduto nel dettaglio a Heater Parisi. La show girl, infatti, si è vista arrivare l’ufficiale giudiziario direttamente nello studio televisivo di Francesca Fagnani “Belve”, dove li è stata sottratta per ore. Per evitare di vedersi portare via gli effetti personali ha dovuto fare un un bonifico tramite terzi e saldare il conto che aveva in sospeso.

“Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione.

Lucio Presta affonda la ballerina: che figura!

Lucio Presta, ha poi continuato il suo bel discorsetto, mettendo in serio imbarazzo la ballerina. Insomma, Heater Parisi questa volta non ha fatto proprio una bella figura.

“Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”, conclude Presta.