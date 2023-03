Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 marzo: Alfredo e Irene ai ferri corti

Le anticipazioni della puntata del 15 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Alfredo deciderà di dare un ultimatum a Irene. Ludovica, dal canto suo, si mostrerà particolarmente turbata per quanto sta accadendo tra Marcello e Adelaide.

In merito a Diletta, invece, la donna avrà una proposta inaspettata per Vittorio Conti. Umberto, poi, riceverà anche la visita di Matilde, il quale gli farà una richiesta. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Ultimatum per Irene al Paradiso delle signore

La puntata del 15 marzo del Paradiso delle signore si aprirà con Armando, il quale si troverà a dover accettare delle condizioni di Don Saverio. Allo scopo di consentire a Clara di continuare ad inseguire il suo sogno di diventare una ciclista professionista, infatti, Ferreris non potrà fare altro che assecondare lo zio della giovane. Alfredo, poi, darà un ultimatum a Irene. Nello specifico, il ragazzo sarà estremamente stanco di continuare a nascondersi, pertanto, la giovane deve prendere una decisione. O venire allo scoperto o interrompere per sempre la loro storia.

Che cosa deciderà di fare la Cipriani? Accetterà di rendere pubblica la loro relazione oppure no? Intanto, vedremo che Matilde si recherà da Umberto e gli chiederà una cortesia. La donna, infatti, farà l’ultimo tentativo per cercare di salvare la collezione da sposa del Paradiso. Vittorio, dal canto suo, avrà un incontro molto importante con Diletta. La donna gli farà una proposta su quello che ha intenzione di pubblicare sul prossimo numero del Paradiso Market.

Anticipazioni 15 marzo: Ludovica strana, Ezio fa una proposta a Gemma

Al Paradiso delle signore, intanto, ci sarà un po’ di tensione nella puntata del 15 marzo. Ludovica, infatti, sarà molto gelosa per la relazione che si è venuta a creare tra Marcello e Adelaide. Barbieri, dal canto suo, comincerà a notare un atteggiamento strano da parte della sua ex. Il giovane, dunque, capirà che forse tra loro c’è ancora qualcosa di parecchio irrisolto, pertanto, non potrà che esserne incuriosito.

A casa Colombo, infine, resterà ancora da capire quale sia la strategia migliore da applicare per tutelare Gemma e la sua gravidanza. Ezio avrà un’idea. L’uomo, infatti, si recherà dalla ragazza per spiegarle quale sia la sua strategia allo scopo di esortare la giovane a far in modo che il bambino venga cresciuto da lui e da Veronica. Che deciderà di fare Gemma, accetterà tale proposta?