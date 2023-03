Oroscopo 14 marzo 2023: Leone risoluti, Acquario impazienti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 14 marzo, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere un po’ più lungimiranti. Gli Ariete hanno qualcosa da farsi perdonare

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Avete qualcosa da farvi perdonare? Se avete commesso degli errori in passato, questo è il tempo giusto per recuperare. Date tempo al tempo e non mostratevi particolarmente vulnerabili.

Toro. L’Oroscopo del 14 marzo vi invitano ad essere un po’ più attenti. Se ci sono delle decisioni da prendere nell’imminente futuro, forse è il caso di aspettare tempi migliori.

Gemelli. In amore avete qualche tassello da mettere al suo posto. Non siete molto loquaci e questo potrebbe rendere difficile la comunicazione con le persone care. Nel lavoro dovete prendere meno sul serio le critiche.

Cancro. Siete un po’ permalosi e suscettibili. Cercate di essere un po’ più rilassati e di aspettare prima di trarre delle conclusioni affrettate su determinati argomenti. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti.

Leone. Siete molto decisi e risoluti, queste sono qualità che sicuramente vi faranno emergere in campo professionale. Dal punto di vista personale, invece, è importante non perdere il focus sui vostri obiettivi.

Vergine. Spesso tendete a fare un po’ troppo affidamento su quello che dicono gli altri. Basatevi di più su quelle che sono le vostre sensazioni e non badate troppo al pensiero altrui.

Previsioni 14 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete in attesa di un cambiamento importante, dovete avere pazienza. In amore e in amicizia è importante essere presenti. Le persone non possono sapere se ci tenete a loro se non glielo dite.

Scorpione. Di solito non siete persone particolarmente pazienti, ma adesso è tempo di sfoderare tutte le vostre armi migliori. In amore dovete osare e rivelare le vostre emozioni, se chiaramente ritenete che ne valga la pena.

Sagittario. Non dovete elemosinare sentimenti o attenzioni. Ricordate che nella vita è importante credere in se stessi e avere la consapevolezza di chi si è e di quello che si è in grado di fare.

Capricorno. Siete un po’ preoccupati per una situazione familiare che vi sta dando un po’ il tormento. Non siate troppo logorroici e andate dritti al sodo se volete ottenere una cosa a cui tenete particolarmente.

Acquario. Se state lavorando ad un progetto importante, in questo periodo potreste mostrarvi particolarmente impazienti. Ad ogni modo, non abbiate fretta e cercate di riflettere un po’ più a fondo prima di trarre conclusioni affrettate.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti. Spesso vi soffermate un po’ troppo sul presente trascurando quello che potrebbe succedere in futuro. Cercate di essere un po’ più attenti.