Un posto al sole anticipazioni 14 marzo: Marina teme di perdere Roberto per colpa di Lara

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni della serie relative alla puntata del 14 marzo ci fanno sapere che Roberto e Marina sono di nuovo in crisi. O meglio il Ferri sta cambiando atteggiamento nei confronti della moglie e questo per colpa di Lara. La Martinelli è pronta a tutto per portare via l’uomo che ama alla sua rivale.

Ma non è tutto perchè gli spoiler ci fanno sapere che anche per Viola ci saranno dei cambiamenti. La donna, infatti, ha capito di non essere più innamorata di suo marito, ma ecco che Eugenio le fa una proposta particolare.

Un posto al sole anticipazioni: Viola e Eugenio discutono

Nel corso della puntata di Un posto al sole in onda martedì 14 marzo vedremo Viola prendere una posizione su quelli che sono i suoi sentimenti verso Eugenio. La donna ha capito che dentro di se qualcosa è cambiato e il suo cuore adesso non batte più come un tempo per il suo adorato.

Per questo motivo si interroga sull’opportunità di parlarne apertamente a Eugenio, ma il polizotto le farà una proposta che la metterà ancora più in difficoltà. Cosa le chiederà?

Spoiler 14 marzo: Roberto non è più lo stesso con Marina

Il ritorno di Lara a Napoli ha messo in discussione il rapporto tra Roberto e Marina. La Martinelli è incinta e il figlio che aspetta è del Ferri. Ovviamente questa rivelazione ha creato dissapori tra la Giordano e suo marito, che finalmente dopo tempo avevano trovato un pò di serenità.

Le anticipazioni di Un posto al sole, ci fanno sapere che proprio Roberto darà il colpo finale a Marina, farà un passo importante verso Lara ma al tempo stesso cercherà di rassicurare la sua compagna tutelando il loro futuro. Riuscirà però a convincerla? Per scoprirlo non ci resta che attendere.