Uomini e Donne spoiler 14 marzo: Desdemona tra due fuochi, Nicole attacca Roberta

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 14 marzo, assisteremo a delle discussioni piuttosto accese. Il trono over si infiammerà a seguito di alcune discussioni che vedranno come protagonista Desdemona.

La donna sta creando un bel po’ di scompiglio nel parterre, pertanto, vedremo che ci saranno degli scontri infuocati tra Armando Incarnato e due cavalieri. Anche al trono classico, però, non mancheranno gli screzi. Vediamo nel dettaglio cosa andrà in onda.

Liti accese al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 14 marzo di Uomini e Donne rivelano che, dopo aver ampiamente parlato di Lavinia Mauro, si tornerà al trono over. Nello specifico, al centro dell’attenzione ci sarà Desdemona. La donna è uscita in questi giorni con Giuseppe. I due si sono trovati molto bene, tuttavia, pare proprio che questo non basti a farle smettere di provare curiosità di uscire con altri ragazzi.

A tal propositi, infatti, informerà i presenti della volontà di uscire anche con Ivan. Molto presto, infatti, i due usciranno insieme e avranno modo di approfondire la loro conoscenza. Ad un certo punto, poi, nella faccenda si intrometterà Armando Incarnato. Il cavaliere intavolerà una discussione molto accesa con i due cavalieri. I toni saranno piuttosto esasperati, sta di fatto che la discussione si protrarrà per molto tempo.

Spoiler 14 marzo: Nicole attacca Roberta

Successivamente, poi, una volta archiviata la faccenda, vedremo che si tornerà ai più giovani. Nello specifico, nella puntata del 14 marzo di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Nicole. La tronista avrà una discussione piuttosto accesa con Roberta Di Padua. Quest’ultima, ieri, ha palesato la volontà di ballare con Andrea, corteggiatore della ragazza. Il giovane, però, si è rifiutato, rifilando un bel due di picche alla dama.

Nicole, dunque, ne approfitterà per attaccare la donna dicendole di essere ridicola a fare il filo ad un ragazzo che, in realtà, è in studio per un’altra persona. Le due, ovviamente, discuteranno in maniera piuttosto animata. Ad ogni modo, in seguito sarà mostrata l’esterna tr ala tronista e Cristian. I due si sono trovati molto bene e in puntata lei dirà di aver volutamente lasciato a casa Andrea. Tra i due ragazzi, poi, ci sarà una discussione piuttosto concitata in quanto uno ha dato dell’immaturo all’altro e scoppierà il putiferio.