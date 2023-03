Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: un eliminato, un provvedimento in arrivo e sondaggi eliminato

Cosa ci dicono le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera del reality^?

Lunedì 13 marzo 2023 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip come sempre a partire dalle ore 21 e 45 su Canale 5. Il noto conduttore Alfonso Signorini, accompagnato come sempre da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi si è detto già pronto per un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena.

Il primo grande punto della serata riguarda come sempre il televoto che questa sera vedrà un concorrente lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Ci sono ben quattro vipponi al sondaggio: Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Andrea Maestrelli e Nikita Pelizon. Chi lascerà per sempre la casa di Cinecittà? Al momento, andando ad analizzare l’esito dei pronostici, sembra chiaro che Nikita Pelizon sia piuttosto salva mentre il giovane Andrea Maestrelli rischia di abbandonare.

Anticipazioni: Possibile provvedimento per Daniele Dal Moro

Le anticipazioni del GF Vip ci fanno sapere che potrebbero arrivare altri provvedimenti nel corso della serata. La produzione e gli autori del reality hanno seriamente cambiato l’atteggiamento nei confronti dei comportamenti dei vipponi e, dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, il pubblico teme seriante adesso per Daniele Dal Moro.

Il ragazzo ha avuto un comportamento molto forte nei confronti di Oriana Marzoli con parole forti e atteggiamenti violenti e questo potrebbe portarlo alla squalifica dal programma. Lo stesso protagonista del reality ha confermato che la produzione gli ha detto che se dovesse peggiorare gli faranno lasciare il gioco. Inoltre, c’è da dire che è anche in nominations e quindi tutto potrebbe succedere.

Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: due sorprese in arrivo

In occasione del compleanno di Oriana e Antonella, che compiono gli anni a distanza di un giorno gli autori hanno deciso di fare loro delle sorprese. In particolar modo, infatti, le due donne più discusse di questa edizione del GF Vip riceveranno un regalo inaspettato.

Al momento non si sa se incontreranno qualche familiare o amico, oppure se verranno coinvolte in dinamiche di altro tipo. La cosa certa, però, è che non mancheranno i colpi di scena e i momenti per emozionarsi