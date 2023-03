GF Vip, torna il padre di Antonella: una frase infelice scatena la rete, cosa è successo

In occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi la produzione ha deciso di fare una sorpresa speciale all’influencer campana. Alfonso Signorini ha infatti scelto di invitare nuovamente Stefano Fiordelisi,il padre della concorrente che in queste settimane è diventato un vero e proprio protagonista sui social.

Entrato dal giardino, l’uomo si è subito complimentato con la ragazza per il percorso che sta facendo al Grande Fratello Vip. Nello stesso tempo, però è uscita fuori una frase infelice dell’uomo che in rete ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Stefano Fiordelisi nel mirino della rete per un suggerimento alla figlia

Il Signor Stefano dopo aver fatto i complimenti ad Antonella non si è limitato solo a quello e dopo poco sono arrivati delle vere e proprie ramanzine. Richiami che però non sono piaciuti affatto al popolo della rete che si è scagliato contro di lui.

Fiordelisi senior si è infatti reso conto, seguendo Antonella Fiordelisi da casa, che la figlia non fa abbastanza attività fisica, perlomeno secondo il suo giudizio. “Quando ti senti giù fai attività fiisica, il tuo mondo è stato sempre lo sport. è un antistress…” ha commentato scatenando le ire del web.

Ovviamente la bufera è iniziata perchè Antonella ha già un fisico da urlo e che faccia poca attività fisica questo adesso conta poco. Che bisogno c’era, dunque, di fare dei commenti sul suo fisico e sullo sport che non sta facendo all’interno della casa? Questa è anche l’opinione di molti utenti online, che su Twitter hanno massacrato Fiordelisi

Cosa è successo ieri al GF Vip

Una puntata decisamente ricca di emozioni e tanto divertimento quella andata in onda ieri sera. Dal Televoto eliminatorio è uscito fuori Andrea Maestrelli. Nel corso della serata, più c’è stato anche spazio per una romantica sorpresa per il pubblico da casa, che ha scoperto grazie ad uno scoop di Signorini che Attilio convolerà presto a nozze con la sua Mimmuza