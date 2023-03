Edoardo Donnamaria e Stefano Fiordelisi insieme fuori il GF Vip, ma un dettaglio crea sgomento (FOTO)

Ieri sera, Stefano Fiordelisi è entrato nella casa del GF Vip per supportare sua figlia Antonella in occasione del suo compleanno. Anche Edoardo Donnamaria, dal canto suo, ha fatto una sorpresa alla ragazza, inviandogli una dedica, non potendo più entrare in casa in quanto eliminato.

Al di fuori della casa di cinecittà, però, i due uomini si sono incontrati ed hanno trascorso del tempo insieme ai fan dei Donnalisi. Un dettaglio inerente Donnamaria, però, non è passato inosservato.

La foto ambigua di Stefano Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria e Stefano Fiordelisi si sono riuniti al di fuori della casa del GF Vip per supportare Antonella Fiordelisi in occasione del suo compleanno. La ragazza ha ricevuto delle sorprese, tra cui un incontro con suo padre e una dedica romantica da parte del suo fidanzato. Ebbene, una volta terminata la puntata, le due persone più vicine ad Antonella hanno incontrato alcuni fan dei Donnalisi ed hanno trascorso del te,po insieme a mangiare e bere qualcosa.

Stefano ed Edoardo, poi, hanno scattato anche una foto insieme, ma un dettaglio ha creato molto sgomento. Donnamaria, infatti, ai piedi non aveva le scarpe, bensì un paio di ciabatte pelose, probabilmente appartenenti ad Antonella Fiordelisi. Questa scelta da parte dell’ex concorrente del GF Vip ha generato molta ilarità tra gli utenti del web, che non hanno esitato ad intervenire e a commentare la faccenda. (Continua dopo la foto)

Critiche sul rapporto tra Antonella e Edoardo

In molti, infatti, si sono chiesti per quale ragione Edoardo Donnamaria avesse deciso di scattare quella foto con Stefano Fiordelisi in una tenuta del tutto insolita. Secondo il punto di vista di molti, infatti, i due innamorati stanno esagerando. Anche Antonella, in casa sta indossando gli indumenti del suo fidanzato, anche quelli intimi. Il loro comportamento, peòr, sembra a molti piuttosto malato e ossessivo.

Inoltre, c’è anche chi sostiene che, una volta terminata l’esperienza nella casa del GF Vip, i due non dureranno molto, specie se andranno a convivere. I loro caratteri sono troppo diversi e spesso in contrasto, pertanto, la paura di far sfociare tutto in discussione molto accesa è alle stelle. Ma sarà davvero così? Solo il tempo potrà darci tutte le risposte del caso. Quindi, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.