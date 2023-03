Alfonso Signorini, guai in vista: ex Vippone furioso con lui, scatta la protesta

Ieri sera è scattata una nuova protesta contro Alfonso Signorini e tutto il cast del Grande Fratello. Qualcuno ha addirittura ripreso alcune parole di Stefano Bettarini, ovvero che al GF Vip si usano due pesi e due misure”.

La protesta è scattata dopo che in studio ad inizio puntata non si è visto Edoardo Donnamaria. Come è noto a tutti, dopo circa sei mesi rinchiuso nella Casa, il volto di Forum è stato cacciato dal programma e come da regolamento non ha potuto mettere piede nello studio di Canale 5.

Almeno questa è la regola, anche se per alcuni ex partecipanti non è stata rispettata. Piuttosto clamoroso, da questo punto di vista, il caso di Ginevra Lamborghini, che i telespettatori hanno più volte visto al fianco di Signorini e delle opinioniste e anche dentro la stessa casa, quando si era confrontata con Antonino Spinalbese.

Edoardo Donnamaria furioso con Alfonso Signorini

Chi ha seguito la puntata di ieri sera del GF Vip sicuramente ha notato ‘assenza di Edoardo Donnamaria. Secondo alcune indiscrezioni, pare che l’ex vippone sia davvero furioso con Signorini per non averlo invitato nello studio.

Inoltre, anche il fedelissimo fandom di Donnamaria hanno scatenato un grosso polverone contro il programma condotto. C’era infatti grande attesa per il suo ritorno in studio ma alla fine chi lo voleva rivedere è rimasto parecchio deluso. Del resto come dargli torto visto quello che è successo con altri concorrenti.

Perchè Edoardo era assente in studio?

Da casa, in molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto per non far entrare Edoardo negli studi televisivi. Secondo molti la risposta è solo una, molto probabilmente, Pier Silvio Berlusconi con le nuove direttive è molto più rigido. Un maggior rigore e meno siparietti trash erano quello che cercava e forse queste assenze sono dovute proprio a questo.