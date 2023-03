Uomini e Donne, Aldo e Alessia svelano il sesso del bebè: video e reazioni

Un po’ di tempo fa, i due ex volti di Uomini e Donne, Aldo e Alessia, hanno annunciato di essere in attesa di un altro bebè e in queste ore hanno svelato il sesso. Per l’occasione, i due ragazzi hanno pensato bene di coinvolgere i loro due figli per comunicare a tutti i fan se nella pancia di Alessia ci sia un maschietto o una femminuccia.

Ebbene, i due bimbi, Nicco e Leo, hanno registrato un video in cui sono stati proprio loro a svelare se arriverà un fratellino o una sorellina. Inoltre, ieri Alessia ha effettuato anche un controllo, pertanto, vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco qual è il sesso del terzo bebè di Aldo e Alessia

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno svelato il sesso del loro terzo bebè. Come tutti i fan della coppia sapranno, i due hanno molto faticato per riuscire a diventare genitori per la terza volta. Alessia, infatti, ebbe un aborto spontaneo due anni fa e da quel momento le fu detto che non avrebbe potuto avere più figli. Le cose, però, sono andate in maniera differente e i due da qualche settimana hanno annunciato il lieto evento.

Entrambi, però, hanno deciso di dare questo annuncio dopo un bel po’ di tempo, proprio per essere sicuri che tutto stesse andando per il verso giusto. Nello specifico, infatti, la Cammarota si trova al quinto mese inoltrato di gravidanza, pertanto, conosce già il sesso del nascituro. I fan, però, sono stati informati della notizia direttamente dai due figli della coppia. Nicco e Leo hanno registrato un video in cui hanno detto che il bimbo nella pancia della loro mamma sia un altro maschietto. (Continua dopo il video)

Come va la gravidanza e come sta il nascituro

I due piccoli sono apparsi estremamente felici della notizia, anche perché in questo modo avranno un altro compagno di giochi che condivide le loro stesse passioni. In merito a Aldo e Alessia, invece, i due per il momento non si sono ancora espressi su cosa pensano del sesso del bebè. Forse speravano in una femminuccia al terzo tentativo? Sicuramente entrambi saranno felici ugualmente, anche perché questo bambino è arrivato dopo tantissime lotte e sofferenze, specie da parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

In merito alle condizioni di salute del nascituro, infine, Alessia ieri ha effettuato un controllo e pare che il bimbo stia crescendo molto bene, anche un po’ più della media. Il suo peso, infatti, è leggermente superiore alla norma. Questo è segno di salute e sintomatico del fatto che tutto stia procedendo nel migliore dei modi.