GF Vip, Nikita Pelizon sotto accusa dopo la puntata: le vippone svelano una strategia (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Nikita Pelizon è stata messa sotto accusa da alcune concorrenti. Il clima smielato che si sta respirando in casa da circa una settimana, infatti, è stato dubito interrotto dopo la messa in onda della puntata.

Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Luca Onestini, infatti, si sono riuniti nel cortiletto ed hanno fatto delle riflessioni su quanto accaduto. Il loro bersaglio è stato soprattutto Nikita. Ecco cosa è emerso.

Le accuse contro Nikita Pelizon

Le concorrenti del GF Vip, tranne Antonella Fiordelisi, si sono riunite per sparlare di Nikita Pelizon. Durante la puntata si è affrontata la questione inerente le foto ricordo scattate in questi giorni. Oriana sostiene di aver invitato Nikita a fare qualche scatto, mentre la Pelizon ha negato di essere mai stata chiamata. In puntata, così, le due donne si sono duramente scontrate. Al termine della diretta, poi, la Marzoli si è sfogata con alcuni compagni d’avventura ed ha tirato in ballo delle faccende piuttosto incresciose.

In particolar modo, infatti, Oriana ha detto di reputare Nikita una ragazza davvero falsa, che è in grado di negare anche davanti all’evidenza. Questo, dunque, la rende una persona potenzialmente “pericolosa”. In seguito, poi, lei e Giaele hanno criticato la motivazione data dalla ragazza sulla nomination fatta alla De Donà. Le due, infatti, hanno rivelato di aver sentito la Pelizon complottare alle loro spalle. (Clicca qui per il video)

La strategia che Nikita starebbe usando al GF Vip

Nello specifico, Nikita Pelizon pare abbia deciso di fare il nome di Giaele De Donà in quanto consapevole del fatto che anche lei e Antonella sarebbero andate al televoto. In questo modo, dunque, nominando anche Giaele, sarebbe stata sicura che quest’ultima sarebbe stata eliminata. Nikita, però, avrebbe fatto i conti senza l’oste. Le nomination fatte ieri sera, infatti, hanno posto al televoto alcuni concorrenti. Il pubblico da casa, però, non deve votare per l’eliminazione, bensì per l’elezione del secondo finalista.

Ad ogni modo, Oriana si è detta molto delusa del comportamento di Nikita. Mentre Antonella sta facendo il possibile per rendersi più gradevole e per legare con i suoi compagni d’avventura, la Pelizon non sta facendo altro che auto-escludersi sempre di più. Come preannunciato da lei stessa, infatti, la ragazza pare sia totalmente sola contro tutti.