Ginevra Lamborghini svela un retroscena sulla sua partecipazione al GF Vip, poi novità su Antonino

Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto delle confessioni inedite sulla sua partecipazione al GF Vip. La cantante, poi, ha parlato della sua esperienza in casa e non solo.

Tra i vari argomenti trattati, infatti, non sono potuti mancare i riferimenti ad Antonino Spinalbese e a come stiano procedendo le cose tra loro. Vediamo nel dettaglio, dunque, tutto quello che ha rivelato.

Le confessioni di Ginevra Lamborghini sul GF Vip

Nel corso di una recente intervista, Ginevra Lamborghini ha parlato di alcuni retroscena inerenti la sua partecipazione al GF Vip. La giovane ha spiegato come ha ricevuto la proposta di Alfonso Signorini. Un giorno, infatti, di punto in bianco il conduttore le telefonò e le chiese di prendere parte alla trasmissione. Lei ne fu subito entusiasta, in quanto il GF Vip è l’unico reality show al quale avrebbe accettato di partecipare. Gli altri, infatti, non fanno assolutamente per lei, come l’Isola dei Famosi.

Proprio per tale motivo, rispose in maniera molto entusiasta con un “sì”. L’esperienza in casa, però, non si è rivelata esattamente come immaginava. Inizialmente tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. Uno dei momenti più belli, infatti, è stato il suo compleanno, in cui ebbe la percezione di essere entrata a far parte di un gruppo ben solido. Il momento più brutto, invece, è stato quello della squalifica.

A che punto è con Antonino e con Elettra

A proposito di tale evento, Ginevra Lamborghini ha svelato di aver sofferto molto al GF Vip specie quando non si è sentita capita. Ad ogni modo, questa esperienza è stata in grado di farle conoscere delle persone meravigliose, con cui continua ad avere un legame ancora adesso. Tra di loro, chiaramente, c’è Antonino Spinalbese, a cui si sente ancora particolarmente legata.

I due sono molto in sintonia anche se, almeno per il momento, non sembra ci sia stato qualcosa di più di un’amicizia molto forte. infine. la giovane ha commentato anche il rapporto con sua sorella Elettra. Contrariamente a quanto fatto in passato, però, in questa circostanza Ginevra ha liquidato la faccenda dicendo di non avere alcun rapporto con lei. Sui suoi progetti futuri, poi, l’ereditiera ha ammesso che sognerebbe davvero tanto di prendere parte al Festival di Sanremo. Si avvererà mai questo suo desiderio?