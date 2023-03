Edoardo Donnamaria sorprende Antonella dopo il GF Vip: lacrime ed emozioni per la Fiordelisi

Notte di festeggiamenti per Antonella Fiordelisi che oggi, 14 marzo, compie 25 anni. Dopo il videomessaggio di Edoardo Donnamaria, la visita di papà Stefano e del suo amico Marco, entrati nel giardino del GF VIP per farle gli auguri di buon compleanno, le sorprese per la concorrente non sono finite.

Infatti, nella notte a stupirla proprio il suo fidanzato che ha urlato fuori la Cassa di cinecittà con il megafono e poi le le ha regalato un grande spettacolo.

Edoardo Donnamaria sorprende Antonella Fiordelisi con un regalo

“Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”: queste sono le parole che Edoardo Donnamaria ha urlato per Antonella Fiordelisi. All’esterno della casa del GF VIP l’ex concorrente, con un megafono, ha fatto gli auguri di buon compleanno alla fidanzata prima che partisse in cielo uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

A quanto pare il giovane però non era solo, in sua compagni c’era anche il padre di Antonella Stefano e poi il suo caro amico Marco. A condividere lo scatto è stato proprio il padre della vippona sul suo account social.

Ne manca 1 importantissimo… il Suocero❤️ e se dico IL è perché lo penso…. IL. Rappresentante Assoluto della parola,ciò che tutte le nuore vorrebbero avere… @vincefrancesco ! #gfvip #DONNALISI https://t.co/JQDtZHXsMe — MaPi ❤️ (@MaPi87430972_) March 14, 2023

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella mentre Edoardo urlava con il suo megafono fuori dalla Casa, è subito scattata dalla sedia affacciandosi fuori in giardino. Sentendo la sua voce e poi i fuochi ha urlato:

Ma è pazzo, amore, grazie. I concorrenti hanno assistito insieme allo spettacolo pirotecnico andato in scena intorno alle 3 di notte. Una volta rientrati in casa, la Fiordelisi sorridente ha commentato con la sua amica Nikita Pelizon:

“Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L’attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme”. Insomma, Edoardo è riuscito davvero a farle un bellissimo regalo