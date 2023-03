Oroscopo 15 marzo 2023: Vergine ad un bivio, Pesci in certa di attenzioni

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 15 marzo, i nati sotto il segno del Leone sono un po’ insoddisfatti. Gli Acquario, invece, sono un po’ troppo frettolosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ indecisi su una scelta e questo potrebbe contribuire a rendere il vostro umore un po’ troppo ballerino. Dal punto di vista sentimentale è importante non lasciare nulla al caso, cercate di essere più attenti.

Toro. Se siete in coppia potreste avere qualche discussione sul fronte sentimentale. I single, invece, apprezzeranno di più la compagnia di se stessi. Stare bene da soli è il primo passo per essere felici anche con altre persone.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 15 marzo vi invitano a scegliere. Non si può stare a lungo con il piede in due scarpe. Dal punto di vista sentimentale dovete essere un po’ più presenti.

Cancro. Non dovete perdere la pazienza per cose futili. Questo è un periodo ricco di cambiamenti, ma anche di soddisfazioni. Siate più estroversi e pronti ad aprirvi al dialogo con il prossimo.

Leone. In amore ci sono delle cose da mettere a punto. Se non siete particolarmente soddisfatti dei traguardi che avete ottenuto fino a questo momento, forse è il caso di rivisitare un po’ alcune cose.

Vergine. I nati sotto questo segno sono dinanzi un bivio. Cercate di non affannarvi troppo nella speranza di trovare risposte a tutte le domande che avete in mente. Le cose si sveleranno poco alla volta.

Previsioni 15 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata piena di impegni, ma al contempo molto soddisfacente. In amore è tempo di essere un po’ più pieni di spirito d’iniziativa. Non siate troppo timorosi, nella vita bisogna osare qualche volta.

Scorpione. Le stelle vi invitano a fare il punto della situazione. In questo periodo sentite forte il bisogno di allontanare dalla vostra vita tutte quelle cose che sono in grado di crearvi malumori e tristezza.

Sagittario. L’Oroscopo del 15 marzo vi invita a fare un po’ di ordine nella vostra vita. Se ci sono delle situazioni da chiudere o persone da allontanare, non aspettate oltre. Questo è il momento di essere risoluti.

Capricorno. In amore siete molto esigenti. Questo, però, perché siete soliti donarvi sempre tanto, pertanto, gradite quando anche gli altri si comportano in questo modo. Purtroppo, però, questo non si realizza sempre.

Acquario. Non siate troppo frettolosi, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Ognuno ha i suoi tempi, pertanto, è necessario aspettare prima di trarre a delle conclusioni troppo affrettate.

Pesci. I nati sotto questo segno sono alla disperata ricerca di attenzioni. Se non riuscirete ad ottenerle, potreste mostrarvi particolarmente impazienti. Cercate di mantenere la calma.