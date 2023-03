Noemi Bocchi da paura, posa piccante e bikini osè: scatta la censura e il mistero s’infittisce

Non siamo abituati a vederla così, eppure Noemi Bocchi in questi ore si è davvero superata, superando anche la ex moglie di Totti. Attualmente in vacanza a Dubai assieme a Francesco poche ore fa ha regalato uno scatto da censura, ai suoi tantissimi follower.

Una foto che sa di mistero, dati che dopo poche ore è letteralmente sparita. Cosa è successo?

Noemi Bocchi che spettacolo in bikini!

Una foto che nasconde un velo di mistero, quella postata dalla bellissima Noemi poche ore fa sul suo account ufficiale. La relazione tra la Bocchi e Francesco Totti non è più un segreto e la coppia non perde occasione per mostrarsi assieme, felice e innamorata, anche davanti ai fotografi. In particolare, è di queste ore una foto che ha sollevato parecchi sospetti. Nello scatto si vede Noemi indossare uno spettacolare bikini floreale con una posa non passata inosservata agli utenti del web.

In molti hanno notato che la compagna del Capitano si è mostrata più sensuale che mai rispetto alle altre volte o almeno fino a quando lo scatto non è sparito da Instagram, lasciando di stucco i seguaci della giovane. Inutile dire che la sparizione ha sollevato varie teorie. Tra queste, quella più gettonata, ipotizza una decisione di Totti. Molti credono che Francesco l’abbia costretta a togliere la foto per la troppa gelosia.

La storia tra Noemi e Francesco prosegue a gonfie vele

Nonostante in molti non ci hanno creduto, Noemi e Francesco continuano a vivere serenamente la loro storia d’amore. La coppia dopo i primi pettegolezzi è uscita allo scoperto e ora non ha paura ha mostrarsi. Attualmente si stanno godendo le loro vacanze a Dubai, dove hanno trascorso il weekend ospiti dell’EA7Padel Tour, evento sportivo sponsorizzato da Armani.

Qui Totti si è sfidato a padel con altri grandi ex campioni, come Andriy Shevchenko e Vincent Candela. Meno semplice la relazione con l’ex moglie Ilary Blasi. L’udienza per la separazione slitta ancora e c’è chi prevede una battaglia duratura in tribunale.