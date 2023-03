Paola Caruso ha mentito a Verissimo sul figlio? Piovono clamorose accuse: che è successo

Come tutti i telespettatori di Verissimo avranno avuto modo di vedere, durante la scorsa puntata del programma di Silvia Toffanin è stata intervistata anche Paola Caruso. A distanza di un mese dalla sua precedente ospitata, la donna ha raccontato come sia evoluta la situazione di suo figlio.

La showgirl è apparsa profondamente addolorata e disperata, in quanto le notizie non sono affatto positive e rassicuranti. Purtroppo, infatti, il piccolo Michelino ha avuto un danno permanente, per cui sarà costretto a portare un tutore per tutta la sua vita. Il racconto di Paola, però, ha sollevato un po’ di polemiche e sul web c’è chi l’ha accusata di aver mentito.

I dubbi degli utenti del web sul racconto di Paola Caruso a Verissimo

Dopo l’intervista di Paola Caruso a Verissimo, sono stati tantissimi gli utenti del web che hanno commentato l’accaduto. Molte persone si sono mostrate particolarmente provate e vicine al dolore della donna, tuttavia, c’è stato anche chi ha sollevato dei dubbi. Nello specifico, alcune persone hanno insinuato che Paola abbia mentito sulle reali condizioni di salute di suo figlio.

La donna, infatti, ha detto che Michelino non cammina bene e non riesce a stare in piedi se non con il supporto di un tutore. Di recente, però, la protagonista ha pubblicato delle foto in cui il piccolo è in piedi sulle sue gambe, corre e si diverte come fanno tutti i bambini normali. Questo, dunque, ha fatto sorgere il dubbio che, forse, la Caruso non sia stata estremamente sincera.

Paola risponde e svela come stanno le cose

La polemica sollevata da alcuni utenti del web sul profilo Instagram di Paola Caruso dopo l’ospitata a Verissimo, però, è stata oggetto di replica anche da parte della diretta interessata. La donna, infatti, non è riuscita a rimanere in silenzio dinanzi delle simili affermazioni. In particolar modo, infatti, Paola ha accusato tutte queste persone di essere davvero cattive e maligne.

Purtroppo le cose che ha detto su suo figlio sono vere. Se in quelle foto era in piedi e sembrava un bambino normodotato era semplicemente perché al piede indossava il tutore, dal quale pare non potrà separarsi mai. Il piccolo Michelino, infatti, ha avuto una lesione al nervo sciatico, che gli ha fatto perdere la sensibilità del piede. Il tutto è avvenuto a seguito di un’iniezione errata fatta da un medico in Egitto.