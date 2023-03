Gabriel Garko a Belve svela un incidente hot sul set di un film: erezioni e spruzzino (VIDEO)

Gabriel Garko si è lasciato intervistare da Francesca Fagnani a Belve. La puntata in questione andrà in onda questa sera, martedì 14 marzo su Rai 2. Nel corso dell’intervista, l’attore ha svelato dei retroscena anche piuttosto piccanti che riguardano la sua vita professionale.

A tal riguardo, il protagonista ha raccontato che mentre stava girando un film di Tinti Brass ha avuto un incidente davvero piccante, per cui è stato necessario intervenire per sedare i bollenti spiriti. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

La confessione piccante di Gabriel Garko a Belve

Nel corso della puntata di Belve, che vedremo questa sera su Rai 2, è stato intervistato Gabriel Garko. L’attore si è lasciato molto andare nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, al punto da arrivare a fare delle confessioni anche piuttosto spinte. Gabriel, infatti, ha detto che nel 2002 si trovò a girare un film intitolato Senso ’45 di Tinto Brass. Tale pellicola conteneva anche delle scene piuttosto spinte.

In una di esse, infatti, una collega di Garko doveva simulare una scena di sesso orale. Gabriel, allora, ha raccontato che si trovava sdraiato sul letto con la pancia all’aria, mentre la ragazza in questione girava attorno alle sue parti intime per simulare la scena. Ad un certo punto, però, l’attore ha svelato che ebbe una reazione piuttosto umana, ovvero, un’erezione. Il protagonista ha svelato di essere stato in imbarazzo totale. (Continua dopo il video)

Come fu posto rimedio all’incidente hot: arriva lo spruzzino

Nel corso della sua confessione piccante a Belve, Gabriel Garko ha raccontato che, al momento dell’incidente hot, Tinto Brass fece subito fermare le riprese e dovette porre rimedio a quella situazione. Ma qual è il rimedio che viene utilizzato in ambito cinematografico quando si verificano queste cose? Ebbene, a quanto pare, entra in scena uno spruzzino.

Tinto, infatti, fece subito arrivare sul set uno spruzzino con acqua molto fredda. Esso, dunque, sarebbe dovuto servire a rendere il clima decisamente meno bollente. Nel corso del racconto a Belve, Gabriel è apparso piuttosto divertito e imbarazzato, stessa reazione che ha avuto anche la conduttrice. I presenti in studio, invece, sono scoppiati in una fragorosa risata ed hanno applaudito all’attore per la sua semplicità e sincerità. Durante l’intervista, poi, Gabriel ha parlato anche della sua omosessualità ed ha svelato che, al giorno d’oggi, non dovrebbe essere neppure necessario fare coming out.