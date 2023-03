Ida Platano e Alessandro Vicinanza convivenza in arrivo? Ecco dove stanno cercando casa

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono pronti per una convivenza? Stando a quanto trapelato in queste ore, sembra proprio che i due stiano facendo delle “prove” per capire effettivamente se siano fatti l’uno per l’altra.

Fino a un po’ di tempo fa i due avevano rivelato di non essere intenzionati a prendere casa insieme. Per tale ragione, si stanno barcamenando tra Salerno e Brescia per cercare di incontrarsi. Da poco, però, sembra che le cose siano cambiate.

Convivenza per Ida e Alessandro? Ecco dove vogliono andare

In queste ore sono trapelate delle informazioni piuttosto interessanti che riguardano Ida e Alessandro. I due ex volti di Uomini e Donne sono più innamorati che mai. Entrambi mostrano sui social tanti contenuti in cui appaiono insieme, felici e sereni. In molti, però, hanno cominciato a chiedere per quanto tempo ancora i due continueranno a vivere in due appartamenti separati siti, peraltro, in due regioni molto lontane tra loro.

Ebbene, fino a un po’ di tempo fa entrambi sembravano propensi a non iniziare una convivenza, ma adesso sembra stiano cambiando idea. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, infatti, sembra proprio che i due stiano cercando casa insieme. La destinazione che entrambi avrebbero scelto è Roma, che si trova un po’ a metà strada tra Brescia e Salerno.

Platano e Vicinanza hanno problemi a spostarsi

Almeno per il momento, però, i due non hanno ancora trovato la casa giusta per loro, pertanto, stanno continuando a fare su e giù per l’Italia per potersi incontrare. Per adesso, dunque, Ida e Alessandro stanno facendo solamente delle prove di convivenza. Questo, chiaramente, li aiuterà anche a capire se, effettivamente, siano fatti l’uno per l’altra. Ad ogni modo, resta da sviscerare anche un altro punto. Entrambi, infatti, hanno attività ben avviate nei posti in cui vivono.

Nel caso in cui i due dovessero realmente prendere casa a Roma, dunque, come faranno a destreggiarsi tra i loro rispettivi lavori? Ricordiamo che Alessandro è un imprenditore, mentre Ida ha un salone di parrucchieri a Brescia. Dopo aver lavorato per tanti anni alle dipendenze di altri, la donna è riuscita a coronare il suo sogno di aprire un centro tutto suo. Come farà, dunque, a lasciarlo per andare a vivere con Alessandro? Non resta che attendere per vedere in che modo si organizzeranno.