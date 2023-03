Uomini e Donne spoiler 15 marzo: segnalazione su una dama, che va via, bacio per Gemma e Silvio

La puntata del 15 marzo di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. In tale occasione andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il 7 marzo. Nello specifico, si tratta di quella in cui Federico Nicotera ha fatto la sua scelta.

Questo momento, però, probabilmente verrà trasmesso giovedì prossimo. Oggi, invece, assisteremo alle dinamiche del trono classico. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto Gemma Galgani e Desdemona. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Altro blocco osé su Gemma e Silvio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 marzo vedremo che si comincerà da Gemma Galgani. Come di consueto da un po’ di putate a questa parte, infatti, vedremo che la dama siederà al centro dello studio in compagnia di Silvio. I due racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. La sera prima della registrazione la coppia ha deciso di uscire insieme e, finalmente, tra loro scatterà un bacio.

Entrambi, infatti, durante la messa in onda sveleranno quanto accaduto e sembreranno molto felici. Ad ogni modo, la Galgani continuerà ad essere un po’ in imbarazzo per alcune espressioni che è solito utilizzare il cavaliere. Quest’ultimo è un uomo estremamente disinibito, anche in questa circostanza, infatti, farà delle confessioni molto piccanti. Silvio racconterà i dettagli del bacio con Gemma e arriverà addirittura a simulare il modo in cui la dama muoveva la lingua.

Spoiler 15 marzo: Desdemona va via

Inutile dire che in studio scoppierà un putiferio. Le dichiarazioni di Silvio genereranno molto sgomento e soprattutto gli opinionisti Gianni e Tina non potranno fare a meno di intervenire. Nel corso della puntata del 15 marzo di Uomini e Donne vedremo che si parlerà anche di Desdemona. La donna sta uscendo con due cavalieri, tuttavia, nella messa in onda odierna arriverà una segnalazione sul suo conto.

In particolar modo, infatti, vedremo che la donna verrà messa con le spalle al muro. La protagonista proverà con tutte le sue forze a difendersi dalle accuse che verranno mosse contro di lei. La situazione diventerà davvero insostenibile, al punto che scoppieranno liti particolarmente accese durante le quali interverranno anche i due opinionisti. Ad un certo punto, poi, le cose degenereranno e la dama prenderà la decisione di lasciare la trasmissione. In effetti non avrà molte altre alternative. Dopo questo blocco, finalmente, si passerà al trono classico, ma esso sarà approfondito nei prossimi giorni.