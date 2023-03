Un posto al sole, anticipazioni mercoledì 15 marzo: Otello lascia la città

Una nuova puntata di Un posto al sole attende i fan della serie. Nell’episodio in questione la trama si concentrerà molto su Otello che prenderà una decisione definitiva sulla sua vita.

Anche su Viola che a seguito della diatriba verbale tra Eugenio Nicotera e Damiano Renda, sarà chiamata a operare una scelta sentimentale. Infine, Niko capirà che la gemella non è affatto la persona che credeva di esse. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i particolari sulla puntata in questione.

Un posto al sole anticipazioni: Eugenio e Damiano si scontrano, Niko arrabbiato

Nella puntata del 15 marzo vedremo di Un posto al sole vedremo Micaela accettare la proposta della sorella che organizzerà per lei una serata speciale con Niko. Il giovane avvocato, però, non gradirà particolarmente che ad organizzare l’appuntamento sia stata Micaela e ciò porterà il ragazzo ad avere una considerazione sempre minore nei riguardi di Manuela.

Viola, intanto, confesserà ad Eugenio di amare Damiano e tra i due uomini ci sarà un forte scontro. A fronte di ciò, la maestra sarà chiamata a prendere al più presto una decisione sentimentale. Cosa farà?

Anticipazioni: Otello vuole lasciare la città

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che Otello dopo la morte di Teresa ha preso una drastica decisione. Renato e Raffaele inizieranno a preoccuparsi per Testa, dopo aver scoperto che l’amico ha deciso di trasferirsi a Indica per vivere in totale solitudine a seguito della morte della moglie.

Manuela intanto avrà sempre in mente Niko, che però risponderà con segnali contrastanti, confondendo e destabilizzando ancor di più Cirillo. Per chi si fosse perso la puntata può semplicemente rivederla in maniera gratuita su RaiPlay, sia da smartphone, Tablet e Pc.