Uomini e donne oggi: dama messa alla gogna, Maria reagisce in modo molto strano

La puntata di oggi di Uomini e donne è stata senza dubbio molto diversa dalle altre. Ad accorgersene i più attenti che non hanno potuto non notare un particolare che riguarda Maria De Filippi.

Intanto, nello studio una dama è finita nuovamente sotto attacco. Si tratta di Aurora Tropea, la quale inaspettatamente è tornata nel programma dopo aver trascorso momenti davvero difficili.

Infatti, molti dei presenti non hanno mai creduto alle parole della dama, che è finita nella gogna mediatica in brevissimo tempo. La donna ha ricevuto attacchi e accuse pesanti anche da parte di Gianni Sperti, e sono in tanti a chiedersi il motivo per cui sia tornata.

Uomini e donne oggi: Aurora Tropea si difende ancora dagli attacchi

Aurora è stata attaccata per diverso tempo negli anni passati. Tutto è iniziato dopo la frequentazione con un cavaliere con la quale poi è finita in maniera drammatica Infatti, la Tropea si è rivolta addirittura ai Carabinieri per sporgere denuncia dopo alcune affermazioni che aveva fatto quest’uomo.

A questo punto è intervenuto anche Gianni che ha chiesto davvero avesse parlato male di Uomini e donne e di tutta la redazione. Aurora nega, anzi dichiara che ha sempre parlato bene di tutti i collaboratori di Maria. D’altronde se ciò non fosse vero di certo non sarebbe stata accettata nel format. A questa discussione tra i due si aggiungono anche Roberta e Armando che non perdono occasione per criticare sempre la Tropea. Ma come ha reagito questa volta Maria davanti a tutto questo?

Maria De Filippi dopo l’addio a Costanzo: “scocciata e distaccata”

Oggi come detto in precedenza, l’atteggiamento di Maria davanti a queste liti non è passato inosservato. Infatti, la padrona di casa, come anche nella puntata di ieri è apparsa visibilmente scocciata di fronte a inutili dilemmi, trovando l’applauso del pubblico che la sostiene con tanto affetto. In alcuni istanti è apparsa addirittura distaccata dalla realtà tanto che anche nella lite con Paola ha cercato di chiudere il tutto in fretta con un andiamo avanti, l’importante è che vi siete chiariti.