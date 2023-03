Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio: la prima decisione del giudice

E’ arrivato l’attesissimo giorno per Ilary e Francesco ma anche per tutti quello che attendevano la prima sentenza per il divorzio. La coppia ormai si è detta addio da diversi mesi ed entrambi vivono felici e sereni con i nuovi loro partner.

A quanto pare quella che oggi doveva essere la prima udienza per questa battaglia possiamo dire che nessuno si è seduto in aula.

Oggi, martedì 14 marzo, è infatti arrivata la prima decisione del giudice il quale, per via telematica, ha comunicato alle parti in causa come l’inizio del procedimento, come detto in premessa, sia stato rimandato. Ancora non è chiaro a che data sia slittato il “via alle operazioni”: lo slittamento infatti potrebbe essere di poche ore o anche di giorni.

Ilary Blasi e Francesco Totti: arrivato il giorno tanto atteso

Al momento ancora non sono stati resi noti i veri motivi per cui la prima sentenza è stata rimandata. Quel che invece sembra certo è che da ambienti vicini all’ex capitano della Roma e alla conduttrice Mediaset, non si vuole andare troppo per le lunghe. E a non volerci andare lo sono entrambi.

Infatti, i punti più importanti da chiarire sia per Totti che per Ilary è in primis l’affidamento dei tre figli della coppia – Cristian, Chanel e Isabel -, che sicuramente sarà congiunto. Poi non meno importante è la parte economica, assai difficile da stabilire considerati i vent’anni di rapporto ma anche i beni che possiedono assieme.

La nuova vita dell’ex coppia

Come detto in precedenza sia Ilary che Totti ad oggi vivono separatamente le loro storie d’amore. Francesco è accanto a Noemi e ora si stanno godendo un meritato realx a Dubai. Ilary invece si sta preparando per la nuova edizione de l’isola dei famosi, senza però non tralasciare i suoi doveri da mamma. Anche lei ha una relazione, con un giovane ragazzo.