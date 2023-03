Rosa Perrotta e la crisi con Pietro Tartaglione: lei svela problemi a letto

Rosa Perrotta ha rilasciato un’intervista su Mio in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito alla crisi vissuta con Pietro Tartaglione. Come tutti i fan della coppia sapranno, i due ex volti di Uomini e Donne hanno vissuto dei momenti bui, durante i quali si sono molto allontanati.

Adesso le cose sembrano essere migliorate, in quanto i due hanno compreso la natura dei loro problemi e stanno facendo il possibile per rimediare. Vediamo, dunque, tutto quello che ha raccontato la ragazza.

Rosa svela la crisi vissuta con Pietro

Nel corso di una recente intervista, Rosa Perrotta ha rivelato di aver attraversato un momento piuttosto burrascoso con Pietro Tartaglione. Nel dettaglio, infatti, la donna ha chiarito che, soprattutto dopo la nascita del primo figlio, i due sono entrati in un tunnel. A causare il loro allontanamento furono proprio i nuovi ritmi in cui entrambi si trovavano. Rosa era molto vicina a suo figlio e non sentiva l’esigenza di trascorrere del tempo insieme al suo compagno da soli.

Questo, chiaramente, ha contribuito a raffreddare il rapporto. Anche dal punto di vista intimo i due non avevano più quell’intesa e quella complicità che c’era un tempo. Proprio in virtù di questo, dunque, i due si allontanarono parecchio. Rosa, però, ci ha tenuto a chiarire che non si sono mai lasciati in maniera definitiva, ma si sono solo presi un momento di pausa per capire il da farsi.

Ecco come Perrotta e Tartaglione hanno recuperato

Con l’arrivo del secondogenito, poi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stavano per piombare negli stessi errori che li avrebbero condotti verso una nuova crisi. Per fortuna, però, l’esperienza è stata molto utile in quanto entrambi sono riusciti a fermarsi in tempo. Una volta che il piccolo Achille, il loro secondo figlio dopo Ethan, ha raggiunto i sei mesi, Rosa e Pietro hanno cominciato anche ad uscire da soli ogni tanto.

Dedicare del tempo alla vita di coppia è assolutamente fondamentale se non si vuole finire per allontanarsi in maniera anche piuttosto drastica. Ebbene, adesso i due sono una coppia estremamente felice ed appagata. Lui continua a svolgere la sua professione di avvocato, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne è un’affermata influencer e, inoltre, ha recentemente pubblicato anche il suo primo libro. Esso si chiama: Fatti i figli tuoi, il manuale della mamma felicemente imperfetta.