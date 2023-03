Sophie Codegoni svela come stanno davvero le cose con Soleil Sorge: altre dure stoccate

In questi giorni è in atto una sorta di guerra mediatica tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Nello specifico, tutto è nato nel momento in cui la prima ha lanciato la sua collezione di indumenti per il mare, cosa già fatta precedentemente anche dalla seconda.

A questo punto, dunque, Soleil ha accusato la sua ex coinquilina nella casa del GF Vip di averla copiata. Dopo una serie di frecciatine alquanto velenose sui social, però, finalmente, è arrivato un intervento esplicito da parte della Bonas di Avanti un altro. Vediamo cosa ha detto.

La replica di Sophie Codegoni alle accuse di Soleil Sorge

Nel corso dell’ultima puntata online di Casa Chi, Sophie Codegoni ha parlato di quanto accaduto con Soleil Sorge. Nello specifico, la giovane ha esordito dicendo di non riuscire a credere che la sua ex coinquilina se la fosse presa così tanto a seguito del lancio della sua linea di costumi. Sophie, inoltre, ha lanciato una velenosa stoccata alla sua “rivale” dicendo che credeva che i costumi da bagno fossero stati inventati nel 1946, ma non sapeva che a idearli per la prima volta fosse stata proprio la Sorge.

L’ironia celata dietro le parole dalla ragazza, chiaramente., è stata palese e pungente. In seguito, poi, Sophie ha anche esortato il pubblico ad acquistare gli indumenti della sua rivale poiché, probabilmente, sono più belli dei suoi. In seguito, poi, la Codegoni ha fatto anche un’altra precisazione. In particolare, ha negato di aver copiato l’influencer, per un motivo ben preciso.

Come reagirà la Sorge?

Nel corso dell’intervista, Sophie Codegoni ha svelato che la sua collezione e quella di Soleil Sorge siano totalmente differenti. Quest’ultima rispecchia uno stile un po’ più etnico, mentre Sophie uno più francese. Proprio per tale ragione, nessuna delle due può aver copiato l’altra dato che si tratta di due stili differenti. Questo intervento da parte di Sophie servirà a placare la faccenda o l’avrà alimentata ancora di più?

Almeno per il momento Soleil Sorge non ha ancora replicato alle dichiarazioni della sua ex compagna d’avventura al Grande Fratello Vip. Quest’ultima è molto impegnata con il suo lavoro da influencer, da conduttrice del GF Vip party e anche da imprenditrice a seguito del lancio della sua linea di indumenti per il mare. Non resta che attendere per vedere come evolveranno le cose.