Antonino Spinalbese chiude con Ginevra Lamborghini? Il triste epilogo: cosa è successo

I fanatici dei Gintonic pare che dovranno rassegnarsi, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese non diventeranno una coppia. A raffreddare di parecchio l’interesse nei riguardi dell’ex gieffina è stato proprio l’hair-stylist.

Stando a quanto emerso sull’ultimo numero del magazine Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, pare proprio che l’ex di Belen non sia intenzionato ad alimentare questo ipotetico flirt con l’ereditiera. Vediamo per quale motivo.

Come erano i rapporti tra Ginevra e Antonino

Antonino Spinalbese pare abbia posto un bel freno al rapporto con Ginevra Lamborghini. I due, una volta usciti dalla casa del GF Vip, si sono sentiti e, stando a quanto emerso di recente, pare si siano anche visti. Tra loro c’è una splendida amicizia, cosa rivelata da entrambi i diretti interessati. Ad ogni modo, sembra che fino a questo momento non ci sia stato nulla di più di questo. A quanto pare, non ci sarà neppure in seguito.

L’ex di Belen, infatti, ha chiarito recentemente di essere affezionato a Ginevra e di reputarla anche una donna molto intrigante. Lei ha un modo di corteggiare e di sedurre tutto suo. Nello specifico, la reputa molto materna, pertanto, sarebbe curioso di approfondire questo aspetto. Tuttavia, stando a quanto rivelato dal magazine Chi, sull’ultimo numero in edicola a partire dal 15 marzo, pare proprio che tra i due non ci sarà nulla di più.

Spinalbese tira il freno con la Lamborghini: ecco perché

I giornalisti che lavorano per Alfonso Signorini, che di solito sono molto ben informati sulle dinamiche che riguardano gli ex concorrenti del GF Vip e non solo, hanno dichiarato che la storia non decollerà. Pare, infatti, che Antonino Spinalnbese abbia posto un freno a tutta questa vicenda. Il ragazzo, una volta terminata la sua esperienza in tv, pare sia intenzionato a tornare nell’anonimato, lontano dai riflettori.

Al momento, infatti, pare abbia compreso di sentire la necessità di stare solo accanto a sua figlia Luna Marì e di dedicare tutte le sue attenzioni a lei. Naturalmente, poi, si sta concentrando anche sul suo lavoro e sulla sua carriera. Per adesso, dunque, non sembra esserci spazio per una relazione di tipo sentimentale, specie con Ginevra. Come reagirà, quindi, la Lamborghini dinanzi queste novità? Al momento non ha commentato la faccenda, ma non resta che attendere per vedere se lo farà.