Uomini e Donne, Carola e Federico vanno a convivere dopo la scelta? Lei fa sognare i fan (FOTO)

In questi giorni andrà in onda a Uomini e Donne la scelta di Federico, la quale è ricaduta su Carola. Questo avvenimento è stato registrato il 7 marzo e verrà trasmesso tra domani e dopodomani. Ad ogni modo, in queste ore, l’ormai ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un video che sta facendo sognare i fan.

Nello specifico, la ragazza ha lasciato intendere di essere in procinto di cambiare casa. Questo, chiaramente, ha spinto la maggior parte dei fan ad ipotizzare che i due ragazzi abbiano deciso di accorciare le distanze andando a convivere. Sarà davvero così? Vediamo cosa è emerso.

Il post di Carola che fa sognare i fan di Uomini e Donne

Federico ha scelto Carola a Uomini e Donne, ma per il momento i due non possono ancora pubblicare nulla sui loro profili social. Entrambi devono necessariamente attendere che venga mandata in onda la puntata in questione prima di rendere pubblico il loro amore. Nel frattempo, però, la ragazza, che è l’unica tra i due a cui è consentito usare i social anche durante il trono, sta pubblicando dei contenuti un po’ bizzarri.

Proprio in queste ore, infatti, la ragazza ha pubblicato un video su Instagram in cui appare per strada, con il volto stravolto da un trasloco. in fondo alla clip, poi, c’è anche una breve didascalia in cui la giovane ha ammesso che, dopo tre anni, per la prima volta è intenta a sgombrare tutta casa dai suoi effetti personali. Questo, chiaramente, vuol dire che la protagonista si accinge ad andare a vivere in un’altra casa. (Continua dopo la foto)

Convivenza con Federico dopo la scelta? Cosa si sa

Ebbene, subito dopo questo video, moltissimi fan hanno cominciato a credere che Federico e Carola stiano valutando l’ipotesi di andare a vivere insieme dopo la scelta a Uomini e Donne. Al momento, però, non vi è nessuna conferma di ciò. In effetti sarebbe un po’ troppo precoce fare già questo passo. Tuttavia, c’è anche da dire che in passato ci sono stati altri volti della trasmissione che subito sono andati a convivere, tra cui Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Ad ogni modo, il post di Carola potrebbe anche essere riferito semplicemente al fatto che, avendo finito la triennale all’università, adesso si accinge a lasciare l’appartamento nel quale viveva per andare a vivere da sola altrove, oppure per tornare nell’abitazione dei suoi genitori.