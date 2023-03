Caroly Smith tumore, lacrime a fiumi: il video dove rasa i capelli è struggente

Carolyn Smith deve affrontare per la terza volta la sua battaglia contro il tumore. La ex ballerina lo ha annunciato sui social sempre con il sorriso stampato sulla faccia e il coraggio che la contraddistingue.

Si mostra in un video con i capelli rasati a zero in cui dice ai fan: “Purtroppo, ho dovuto ricominciare le terapie, perché i medici mi hanno detto che così devo fare. Ho un piccolo percorso da fare, come al solito smile e con andiamo avanti con qualche momento di fragilità più di prima, ma io non mollo”.

Il video struggente della coreografa postato da Divaedonna

Poco fa a pubblicare il video intero mentre taglia tutti i capelli è stato il settimanale Diva e Donna. Una clip in cui non si può far altro che piangere e ammirare tutto il coraggio della coreografa, che con forza anche in questo caso non perde il suo sorriso.

Davanti a questa clip non ci sono parole, anzi le uniche che si possono dire sono solo Coraggio. Carolyin Smith per la terza volta si ritrova a combattere contro quel male che purtroppo ad oggi si è ripresentato ancora.

Mai avrebbe pensato di cominciare tutto daccapo anche perchè attualmente ha la consapevolezza che è tutto diverso. Ad ammetterlo è stata proprio la giudice di Ballando con le stelle dove ha ammesso che in questo caso non è come gli altri.

Carolyn: Accettare il tumore per la terza volta non è stato facile

Durante un’intervista di Bruno Vespa, la coreografa ha ammesso: “Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente, mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli”.

In questa occasione ha ripercorso tutto il periodo in cui ha scoperto del tumore, il 2015 fino ad oggi. Dopo aver affronato un intervento chirurgico nel 2018 la malattia è ritornata. Ora la sua speranza è quella di terminare questo percorso quanto prima ma sopratutto spera che con questo nuovo farmaco con cui si curerà ci possano essere presto dei risultati positivi.