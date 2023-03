Matrimonio Attilio Romita e Mimmuzza: ecco dove, quando, gli abiti, i testimoni e chi ci sarà del GF Vip

Nel corso della precedente puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha informato il pubblico del fatto che Attilio Romita e la sua Mimmuzza si uniranno in matrimonio. Malgrado la crisi che i due sembravano aver affrontato in questo periodo, sembra proprio che gli animi si siano rasserenati.

In queste ore sono emerse anche delle informazioni piuttosto dettagliate in merito all’evento. Nello specifico, Attilio ha svelato quando ha intenzione di spossare la sua compagna, dove e chi desidera avere all’evento tra i protagonisti del GF Vip. Vediamo cosa ha rivelato.

Ecco quando, dove e chi sarà il testimone del matrimonio tra Attilio e Mimmuzza

Attilio Romita e Mimmuzza si uniranno in matrimonio molto presto. A raccontare i dettagli dell’evento è stato proprio il giornalista. Quest’ultimo ha detto che, subito dopo la sua uscita dalla casa, ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. Lei inizialmente p stata titubante a causa di tutto quello che è accaduto in questo periodo, ma alla fine ha ceduto. I due hanno intenzione di sposarsi molto presto, sta di fatto che sono già all’opera per l’organizzazione dell’evento.

Esso, quasi certamente, si svolgerà in Puglia, in quanto è quello il luogo in cui è nato e cresciuto il loro amore. In merito alla data, invece, non si sa ancora con esattezza, ma sarà sicuramente prima di Natale di quest’anno. Attilio, poi, ha raccontato anche chi ha deciso di investire del ruolo di testimone. Ebbene, a ricoprire questo incarico pare sarà Alfonso Signorini, ma non è tutto.

Romita svela chi vorrebbe alle nozze del GF Vip

Nello specifico, Attilio Romita ha anche raccontato che al matrimonio con Mimmuzza desidererebbe tanto avere Sonia Bruganelli come ospite d’onore. I due sono molto legati, pertanto, per il giornalista sarebbe un vero piacere far in modo che la donna partecipi all’evento. Per quanto riguarda i concorrenti di questa edizione del GF Vip. invece, Attilio ha detto di volere sicuramente Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini.

Inoltre, Romita sarebbe felice di annoverare tra gli invitati anche alcuni membri dello staff, tra cui la psicologa Piera. Il giornalista non ha minimamente menzionato Sarah Altobello, con cui sembrava aver legato parecchio durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, il fatto che la donna sia stata la causa dei litigi con Mimma Fusco implica di conseguenza il fatto che non sarebbe opportuna averla al loro matrimonio.