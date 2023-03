Il Paradiso delle signore spoiler 17 marzo: Matilde confessa tutto a Vittorio

Gli spoiler della puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Matilde troverà il coraggio di affrontare Vittorio e di raccontargli la verità sui progetti del marito. Come la prenderà Conti?

In merito a Gemma, invece, la ragazza arriverà finalmente a prendere una decisione definitiva sul suo futuro e su quello del bambino che porta in grembo. A tal riguardo, informerà Ezio e Veronica della sua scelta. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Matilde svela tutto a Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore vedremo che molti nodi verranno al pettine. Matilde sarà molto combattuta. La donna non sa proprio comportarsi nei riguardi di Vittorio. Che cosa deve fare, schierarsi dalla parte del marito e del suo diabolico piano, oppure tradirlo e raccontare tutto a Vittorio? Dopo aver riflettuto a fondo sulla faccenda, la donna arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica. Nello specifico, infatti, racconterà tutto a Conti. L’uomo, ovviamente, non potrà che rimanerne spiazzato.

La Gallo, dal canto suo, non riuscirà a superare l’esame di guida della patente, pertanto, si vedrà costretta a non poter realizzare ancora il suo obiettivo. In merito ad Irene, invece, la ragazza sarà molto provata per quanto accaduto con Alfredo. Il ragazzo ha preso una drastica decisione una volta scoperto che la giovane continua a titubare sull’annunciare il loro rapporto. Ebbene, messa alle strette, la Cipriani arriverà a prendere una decisione piuttosto plateale per dimostrare al ragazzo il suo interesse.

Spoiler 17 marzo: Gemma ha scelto che fare con il bambino

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello farà una scoperta. Nella puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore, il ragazzo apprenderà che Ludovica sposerà molto presto Ferdinando. Questa notizia, chiaramente, lascerà di stucco Barbieri, il quale si vedrà costretto a chiedere un confronto alla donna. Dopo aver riflettuto a fondo sul suo futuro e sulla sua condizione, Gemma prenderà una decisione importante.

La ragazza ha deciso cosa fare con il bambino e la sua decisione andrà inevitabilmente a coinvolgere anche Ezio e Veronica. Pertanto, i due verranno messi al corrente di quanto deciso dalla protagonista. Infine, Conti dovrà affrontare la realtà. Le confessioni di Matilde lo turberanno non poco, pertanto, non resta che attendere per vedere cosa deciderà di fare.