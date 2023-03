Oroscopo 16 marzo 2023: Ariete grintosi, Bilancia delusi

Periodo di dimostrazioni per i Pesci secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 marzo. I Toro, invece, sono molto precisi, forse anche troppo, ci vuole più flessibilità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete pieni di grinta e di voglia di mettervi in gioco. Dal punto di vista sentimentale è importante non perdere di vista i vostri bisogni e quelli delle persone a cui tenete in particolar modo, siate determinati.

Toro. Nel lavoro siete precisi, a tratti anche un po’ troppo pesanti. Cercate di essere un po’ più flessibili, specie per quanto riguarda il rapporto con i superiori. In amore ci vuole un po’ di convinzione in più per andare avanti.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 16 marzo invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più riflessivi. Spesso tendete a fare scelte o acquisti che non soddisfano esattamente un bisogno impellente. Fate attenzione.

Cancro. Siete molto curiosi in questo periodo. Questo sarà un vantaggio sia nel lavoro sia nello studio. Siete appassionati e amate scoprire sempre cose nuove. Attenti, però, a dove andrete a scavare.

Leone. Ci sono situazioni che vanno gestite con una cer5ta calma e determinazione. In ambito sentimentale è importante non permettere a nessuno di incidere negativamente sul vostro umore.

Vergine. Buon momento per fare delle nuove scoperte ed esplorare nuovi mondi. Sia in amore sia nel lavoro è importante non perdere mai la curiosità e la determinazione. Siate un po’ più creativi.

Previsioni 16 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete stati un po’ delusi da una persona cara? Non temete, c’è sempre tempo per recuperare e rimettervi in sesto. Dal punto di vista professionale non dovete tralasciare alcun dettaglio se state avviando una nuova trattativa.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 16 marzo, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po’ più energici e propositivi. Eliminate dalla vostra vita tutte quelle cose o persone che non vi servono, è tempo di fare spazio al futuro.

Sagittario. Se state pensando di compiere un passo importante, questo è il momento giusto per mettervi in gioco. Le stelle vi invitano a cogliere al volo certe occasioni, non lasciatevele scappare solo per paura di fallire.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono delle novità all’orizzonte, ma non dovete perdere di vista i vostri obiettivi. Giornata proficua anche in ambito professionale.

Acquario. Se siete dei liberi professionisti potreste trovarvi a fare i conti con delle scadenze. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi inizi. Sia in amore sia nel lavoro sono favoriti i nuovi incontri.

Pesci. Buon momento per mettere da parte l’orgoglio e per lasciare spazio alle emozioni. Non chiudetevi in voi stessi per paura di soffrire. Forse è il caso di dimostrare di più a voi stessi e agli altri quanto valete.