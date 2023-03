Eros Ramazzotti, altro che ritorno con Michelle: la nuova fiamma ha l’età di Aurora

Si è parlato tanto nelle settimane precedenti di un ritorno di fiamma tra Eros e la sua ex moglie Michelle. Tutto è partito dall’invito della Hunziker al suo show televisivo Michelle Impossibile. I due sono apparsi vicini, in sintonia e soprattutto a nessuno è passato indifferente la loro commozione quando si sono ritrovati assieme alla loro figlia Aurora.

Insomma, atteggiamenti e parole che avevano fanno sperare i più nostalgici che vorrebbero tanto rivederli assieme. Eppure oggi possiamo dirvi con certezza che per l’artista 59enne con la ex mogl non c’è nessun ritorno di fiamma. Anzi la sua nuova fidanzata è una giovane modella che vive in Messico ed ha più o meno la stessa età della loro figlia (26 anni)

La nuova fidanzata di Eros si chiama Dalila Gelsomino, e tra i due c’è davvero una storia importante.Nei giorni scorsi una fotografia di un loro bacio balzata sui social ha di fatto ufficializzato la love story. Peccato che quello scatto non aveva tag e alcun riferimento sull’identità della donna. Così si è scatenato il toto gossip sull’artista romano. Ma andiamo a vedere insieme chi è questa splendida ragazza

Chi è Dalila la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Dalila è nata a Milano il 6 marzo del 1989, ha studiato al liceo classico Beccaria e poi si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo. Infine ha concluso il suo percorso di studi con una borsa di studio alla New York University at Albany.

A inizio carriera,ha fatto la modella e poi si è dedicata facendo all’organizzazione di eventi. Nel 2016 si è trasferita in Messico dove vive tutt’ora e si dedica al settore immobiliare.

Al momento non si sa la storia tra i due quando è cominciata quel che è certo però è che i due si amano follemente. Inoltre, quando Eros Ramazzotti ha festeggiato i suoi 59 anni a Calcun, la giovane era presente all’evento. Dunque, possiamo confermare che tutto il gossip relativo al presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker è totalmente da cancellare.