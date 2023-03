Ida Platano furiosa: “Gente di m… vi denuncio” C’entra suo figlio: cosa è successo

In queste ore, Ida Platano ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui è apparsa furiosa. La donna è stata vittima di alcune accuse molto forti e pesanti sui social, che hanno addirittura coinvolto suo figlio e il sui ruolo di madre.

I termini adoperati sono stati così forti al punto che la dama non è riuscita a restare in silenzio. Mediante alcune IG Stories, infatti, ha replicato ed ha annunciato anche che la cosa non finirà qui. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Gravissimi insulti contro Ida Platano

Ida Platano ha pubblicato dei video in cui è apparsa furiosa. La protagonista in questi giorni ha ricevuto delle critiche molto forti sul suo ruolo di madre. Una hater in particolare le ha mandato un messaggio davvero molto forte. Nello specifico, l’ha accusata di essere una madre di m… che abbandona suo figlio e passa da un letto di un uomo all’altro. Per tale ragione, farebbe bene se desse in adozione il suo bambino in modo che possa vivere in una famiglia diversa e molto più equilibrata.

Dinanzi queste parole così forti e pesanti è stato impossibile per Ida non replicare. La donna, infatti, ha reagito innanzitutto pubblicando il messaggio in questione, senza neppure censurare il nome dell’autore di simili accuse. In realtà si tratta di un profilo fake, quindi, sarà alquanto difficile riuscire a capire di chi si tratta. In secondo luogo, poi, ha detto alla persona in questione di fare davvero schifo. (Continua dopo la foto)

La dama furiosa va a sporgere denunce

Per rendere maggiormente più esplicita la sua indignazione, Ida Platano ha registrato dei video in cui ha mostrato tutta la sua ira. L’ex dama di Uomini e Donne ha detto che sia davvero assurdo che certe persone abbiano la voglia di dire certe cose cos’ orribili. Ida ha precisato di accettare sempre le critiche, ma quelle che riguardano lei. Nel momento in cui viene tirato in ballo suo figlio, invece, non ci vede più e reagisce malissimo.

La Platano, infatti, ha ammesso che presto provvederà a sporgere delle denunce contro l’utente in questione e contro chiunque abbia osato oppure osi infangare suo figlio e il suo ruolo di madre. Dopo tale sfogo, molti utenti hanno mandato messaggi di sostegno e di vicinanza alla dama, sta di fatto che quest’oggi ha ringraziato tutti ed ha detto di stare molto meglio.