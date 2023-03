Edoardo Donnamaria ha infranto la legge: la sorpresa ad Antonella costa caro! Cosa rischia adesso

Come in molti sanno, qualche giorno fa, Antonella Fiordelisi, ha festeggiato il suo compleanno. Purtroppo vista la squalifica del fidanzato non ha potuto festeggiare assieme a lui ma il volto di Forum ha trovato comunque il giusto modo per farsi sentire e vedere.

Dopo averle urlato con il megafono, dopo la diretta del GF Vip, tanti auguri ha preparato per la sua fidanzata un bellissimo spettacolo con i fuochi di artificio. Il suo gesto, tuttavia, avrebbe creato un certo malcontento nel vicinato e ora potrebbero esserci gravi conseguenze.

Edoardo Donnamaria potrebbe pagarla cara: Sorpresa amara dopo i fuochi d’artificio

Da quando è stato mandato via dal GF Vip, Edoardo non ha più potuto comunicare con Antonella. Infatti, al ragazzo gli è stato vietato come da regolamento entrare anche negli studi del programma. Quindi, ,’unico modo per entrare in contatto con la bella schermitrice è stato quello di appostarti fuori dalle mura di Cinecittà.

Già il giorno dopo dell’uscita Edo aveva fatto sentire tutta la sua nostalgia urlando al megafono il suo amore per Antonella, adesso è stata la volta dei fuochi d’artificio per festeggiare a distanza il compleanno. Come detto in precedenza i fuochi sono stati sparati in piena notte, più o meno verso le 3. Questo ha degenerato un malcontento da parte del vicinato che pare non abbia gradito affatto la “sorpresa”

Cosa rischia l’ex gieffino

La sorpresa di Edoardo non sarebbe per niente piaciuta a chi abita nei pressi della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’edizione, gli abitanti limitrofi hanno spesso condannato le urla che arrivavano dagli studi di Cinecittà, ma adesso lo spettacolo pirotecnico sembra che li ha davvero disturbati.

D’altronde c’è da dire che i fuochi sparati in un orario proibito come questo, disturbano la quiete pubblica e tale gesto può essere condannato penalmente. Non a caso, è necessario rispettare il silenzio degli orari stabiliti dai regolamenti condominiali e comunali. Quindi nel caso in cui partisse una denuncia rischia dall’arresto fino a 3 mesi all’ammenda fino a 309 euro.